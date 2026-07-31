Una cesta de la compra de 50 euros en 2021 cuesta ahora en Galicia casi 65: así se disparó el precio de 25 alimentos básicos

Somos lo que comemos. Y no solo por las consecuencias de una determinada dieta para el bienestar físico y emocional. La cesta de la compra sirve también de espejo para ver la evolución de la sociedad. ¿Cómo influye, por ejemplo, la concentración de la población en hogares más maduros, integrados por menos personas y residentes en grandes núcleos urbanos? En un aumento de la frecuencia de compra. Vamos más a los súper y los mercados. Cada familia española acudió de media 233 veces a lo largo de 2025 pasado, más de cuatro visitas por semana. En 2023 eran 224,8. Pero el tique habitual se mantiene —ronda los 19,4 euros— porque el carro se llena menos, según el Informe de Consumo Alimentario presentado ayer por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Un cambio de tendencias condicionado también por la subida sin tregua de los precios de los alimentos.

A diferencia de otros capítulos de gasto importantes del presupuesto doméstico —el caso de la electricidad o los combustibles—, la alimentación tiende a consolidar su encarecimiento. En los últimos 30 años, la inflación de la cesta de la compra únicamente bajó en 1997 (-0,9%), 2009 (-1%), 2010 (-1%) y 2014 (-0,3%). Un kilo de comida alcanzó los 3,3 euros en Galicia el pasado ejercicio tras un alza del 5% respecto a 2024 (3,14 euros). Cada gallego consumió alrededor de 597,7 kilos de alimentos y bebidas dentro de casa. El volumen mengua, un 0,2% por debajo del año anterior (599,1 kilos), aunque el gasto no para de aumentar. Marcó un récord de 1.970,2 euros, un 4,7% más que en 2024 (1.881,1 euros).

El peor episodio de subida de precios se sufrió en 2022. La invasión de Rusia a Ucrania puso en jaque los mercados internacionales de las materias primas y provocó una crisis energética sin precedentes. La inflación alimentaria en la comunidad se disparó el 11,2% ese año y el 11,7% en 2023. La misma cesta de la compra con 25 básicos —sin grandes excesos ni productos de droguería— que antes de esa espiral de costes suponía el desembolso de 50 euros, en estos momentos roza los 65 euros.

Una docena de huevos. El valor en 2025 en Galicia alcanzó los 2,94 euros, lo que supone un aumento del 31,8% en comparación con 2021. El precio de 0,75 kilos de carne de cerdo creció el 28,2%, hasta los 5,69 euros; un 2,5% se elevó una bolsa de 0,75 kilos de mejillones (2,89 euros); el 55% medró un pack de tres litros de leche entera (3,07 euros); un 1,7% en el caso de ocho yogures naturales (1,77 euros); el 39% más hay que pagar por 500 gramos de queso fresco (3,48 euros); y el pan se encareció el 9,2%, con 2,5 euros por una pieza de un kilo.

El 25% subió el paquete de un kilogramo de arroz (1,63 euros); el 27,5% la bolsa de pasta del mismo peso (2,13 euros); y el 27,1% otra de lentejas (2,44 euros). Dejados atrás los años de cotización inasumible para la mayoría de hogares, el litro de aceite de oliva en Galicia vale actualmente 4,13 euros después de un incremento del 36,3% respecto a 2021. El precio de dos kilogramos de patatas aumentó el 42,4% (2,45 euros); el 22% un kilo de tomates (2,36 euros); casi el 44% un kilo también de cebollas (1,87 euros); y el 48,4% el de zanahorias (1,41 euros).

Medio kilo de lechuga, escarola o endivia ronda los 1,61 euros, con un alza del 36%; las manzanas se encarecieron el 18%, por lo que algo más de un kilo sale ahora por 2,43 euros. El kilo de plátanos subió el 16,8% (1,88 euros), el 31,7% el de las naranjas, con un coste de 2,87 euros por dos kilos de esta fruta; un 58% se elevó la harina (1,47 euros por el paquete de un kilogramo); y el 34% el tomate frito (2,09 euros por dos tarros de 500 gramos). El café se sitúa entre los productos con mayor incremento: 69,5% (5,22 euros el paquete de kilo). El azúcar deja un alza del 40% (1,29 euros); y el 48% la sal (0,74 euros). Solo el pollo se abarató. El precio de uno entero pasó de 4,15 euros a 4,01 euros (-3,4%).

Tiempo y presupuesto

El consumo alimentario en España va camino de un modelo «más doméstico, orientado a optimizar tiempo y presupuesto», resumió Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, durante la presentación de los principales datos del anuario. Dentro del hogar, fueron 577,32 kilos per cápita en el conjunto del país, una cantidad casi idéntica a la de 2024 (572), mientras el gasto rebotó el 4,9%: 1.874,7 euros. Si tenemos en cuenta también el consumo fuera, sobre todo en hostelería, el desembolso llega a los 2.872 euros, unos 75 euros más. Fruto de las cuentas de las familias para ahorrar, la expansión de la marca blanca sigue imparable y alcanza el 50% de la cuota de mercado.