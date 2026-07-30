La viguesa Kaleido se expande en Namibia con un corredor ferroviario entre Karibib y la ciudad portuaria de Walvis Bay

La economía de Karibib, una pequeña localidad en la región namibia de Erongo, se asienta principalmente sobre las actividades de minería y ganadería. De sus entrañas se extraen materiales como el codiciado mármol blanco, comercializado por todo el mundo. En el ejercicio 2024, último del que existen registros oficiales en el Comtrade de la ONU, Namibia acarició los 170 millones de dólares en exportaciones de materias minerales en bruto, más de un 30% por encima de los valores precedentes. No alcanza los volúmenes de la pesca —786 millones de dólares en exportaciones—, pero es una actividad en crecimiento. Y hasta allí, hasta Karibib, llegará el corredor ferroviario que la viguesa Kaleido Logistics, de mano de la local TransNamib, ha puesto en marcha con destino al puerto de Walvis Bay.

Se trata de una nueva conexión diseñada para reforzar la logística de mercancías entre el interior del país y su principal puerto, en el que además operan compañías gallegas como Mascato, Grupo Iberconsa, Nueva Pescanova o Grupo Pereira, a través de sociedades mixtas. Como han confirmado a FARO desde Kaleido, el inicio de operaciones de este corredor ferroviario coincide con la puesta en marcha de un nuevo centro logístico en la propia Karibib, que será el que dé soporte integral a las operativas logísticas en la región. La compañía, antigua Vasco Gallega, ya cuenta con una base logística en Walvis Bay, donde aterrizó a comienzos del año pasado. Son en torno a 120 kilómetros en línea recta la distancia que separa Karibib de Walvis.

El nuevo centro logístico de Kaleido «ha sido diseñado para optimizar las operaciones de carga, descarga, almacenamiento y transferencia de mercancías, reduciendo tiempos operativos y mejorando la eficiencia de toda la cadena logística», ha apuntado el grupo, que presentará este servicio, junto a TransNamib, en el marco de la Namibia Mining Expo & Conference, que se celebrará en la capital del país (Windhoek) entre el 4 y el 6 de agosto. Ambas compañías participan como expositoras, además de los principales actores de la industria minera.

Menos camiones

«Representa un paso estratégico para consolidar nuestra presencia en Namibia y seguir desarrollando soluciones logísticas integrales en los corredores africanos. Tras nuestras experiencias ferroviarias en Angola, Zimbabue, y Mozambique, vemos en este corredor gracias a la colaboración con TransNamib, un claro factor de competitividad para el país. Nuestra intención es que este servicio sea solo el inicio», ha destacado el CEO de Kaleido Logistics, Xoán Martínez. Ambos partners han estimado que, de inicio, el volumen de mercancía transportada podría alcanzar las 25.000 toneladas al mes, lo que permitiría retirar la circulación de 735 camiones mensuales, con la consiguiente reducción de emisiones —unas 900 toneladas— de CO2.

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El proyecto no se limita únicamente al transporte de minerales, no ha sido concebido para eso. En efecto, tanto el corredor como la nueva base logística de Karibib «permitirá consolidar cargas como bloques de mármol o bloques de granito», pero también otras commodities (materias primas) en la zona de influencia de Karibib y «optimizar el coste de transporte doméstico terrestre», han abundado desde Kaleido. «Al trabajar con socios estratégicos como Kaleido Logistics, estamos creando soluciones de transporte de mercancías eficientes, fiables y sostenibles que refuerzan la posición del país como un centro logístico regional», ha expresado el CEO de TransNamib, Desmond van Jaarsveld.