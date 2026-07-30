Ropa con los residuos de la industria cervecera: Inditex, Hijos de Rivera y la UDC impulsan la investigación de nuevos materiales sostenibles para el textil

La sostenibilidad es el santo grial de la industria de la moda, una de las que más impacto tiene en el medio ambiente. Para producir una sola camiseta de algodón se necesitan, según las estimaciones recogidas por la Comisión Europea, 2.700 litros de agua dulce. Tanta como la que bebe una persona en dos años y medio. Entre tintes y acabado de las prendas, las manufacturas textiles provocan aproximadamente el 20% de la contaminación de los recursos hídricos. Sin contar los desperdicios generados durante el proceso de confección y todas las prendas que se tiran. Entre el 4% y el 9% de los productos que llegan a la UE «se destruyen sin haber sido utilizados nunca», alertan las autoridades comunitarias, y en su mayoría, el 87%, acaba incinerados o en vertederos.

Inditex, referencia mundial del sector, ha marcado una ambiciosa hoja de ruta para minimizar las afecciones al entorno. El 88% de las fibras que la compañía liderada por Marta Ortega emplea en la actualidad generan menos emisiones, demandan menos agua también y usan menos productos químicos. Y el 47% ya son recicladas. El gigante gallego tiene en marcha varios proyectos para investigar nuevas materias primas y en ellos se incluye el que está desarrollando con la Universidade de A Coruña (UDC), a través del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC), e Hijos de Rivera para aprovechar los residuos de la industria cervecera.

Es una iniciativa internacional financiada Inditex a través del MIT-Spain Inditex Circularity Seed Fund, donde la la compañía tiene como aliado al prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts. Llevan trabajando juntos desde 2017 sacando adelante proyectos conjuntos de investigación en colaboración con universidades y otras instituciones españolas para acelerar el desarrollo de soluciones innovadoras en economía circular y sostenibilidad aplicadas al sector textil.

Bautizado como «Innovación circular: fibras derivadas del lúpulo y tintes ecológicos para textiles sostenibles», el proyecto explorará nuevas vías para valorizar hojas y tallos del principal ingrediente de la cerveza. El cultivo y procesado del lúpulo, muy presente en el pasado agrario de Galicia, genera cada año «una importante cantidad de restos vegetales que, en su mayor parte, carecen de aprovechamiento». El objetivo de los investigadores es «determinar si estos subproductos pueden convertirse en materias primas de alto valor añadido para la fabricación de fibras textiles o tintes naturales». Se identificarán los compuestos con potencial para el sector, habrá prototipos experimentales y se compararán tanto sus características como su impacto ambiental con otros materiales convencionales para ver si son viables técnica e industrialmente.

Reunión de los investigadores del proyecto. / UDC

Experiencia conjunta

Cada parte implicada pone sobre la mesa su experiencia. En el caso del MIT, respecto a materiales avanzados y análisis estadísticos. Cosecha de Galicia, filial de Corporación Hijos de Rivera, facilitará el acceso a la materia prima y colaborará en la validación de los desarrollos. El grupo propietario de Estrella Galicia lleva años también por su cuenta buscando opciones de circularidad. Inditex, además de poner los recursos económicos, participará además en la evaluación industrial de los nuevos materiales para analizar su potencial de aplicación en el sector textil.

El equipo investigador del CITIC está formado por Salvador Naya, Javier Tarrío Saavedra y Erika Francesch Domenech. Parte del MIT participa Emery Brown, recientemente investido doctor honoris causa por la UDC. Los investigadores mantuvieron el pasado 23 de julio una reunión de trabajo para programar las primeras fases de la investigación, «centradas en analizar el potencial del lúpulo como materia prima para el sector textil, tanto por el posible uso de sus fibras como por la obtención de tintes naturales derivados de sus compuestos».