«Make Stellantis great again»: el gigante del motor dice adiós a sus «números rojos» con 670 millones de beneficios hasta junio

Stellantis ha obrado el milagro: gana un euro por cada tres que perdía hace un año. La multinacional con planta en Vigo ha cerrado el primer semestre con un beneficio de 670 millones frente a los números rojos de 2.256 millones que registró hasta la mitad de 2025, cuando la cancelación de algunos programas, el deterioro de sus plataformas tecnológicas y el impacto directo de la política arancelaria de Donald Trump lastraron por completo sus cuentas.

Una de las mejoras más significativas del grupo corre a cargo de su resultado operativo ajustado (el lucro antes de intereses, impuestos y partidas extraordinarias⁠)⁠. Se ha disparado hasta los 1.733 millones, un 221% más, y 547 millones se corresponden con su actividad en Norteamérica, donde venía de contabilizar 982 millones en negativo.

Ese es, seguramente, el gran hito de la nueva era de Stellantis bajo las riendas de Antonio Filosa como CEO: haber devuelto la rentabilidad a su principal bastión. La región en la que más vende. La facturación procedente de Estados Unidos, Canadá y México rebasa los 34.300 millones entre enero y junio, lo que supone un alza interanual del 21%. Representa más del 40% del valor de las ventas del gigante del motor, que se elevan un 10% hasta los 81.600 millones.

El segundo gran caladero de Stellantis es la región de Europa Ampliada (la Unión Europea, Reino Unido, Noruega, Suiza e Islandia), que el año pasado llegó a ocupar el trono. El mercado aporta al grupo ingresos por valor de 30.800 millones en el primer semestre, solo un 1% más, pero el mayor problema es que sigue sin ser rentable.

Mientras en Norteamérica el margen operativo ajustado de la multinacional pasa del -3,5% al 1,6% (todavía muy estrecho, pero al menos positivo), en suelo europeo empeora ligeramente del -0,2% al -0,3%, con 86 millones en negativo. A ello se suma la sangría de costes vinculados a la reestructuración en el continente, que se han triplicado entre el primer y el segundo trimestre (de 100 a 358 millones) y ya ascienden a 458 millones.

¿De dónde viene entonces el beneficio del grupo? Pues de la recuperación de Norteamérica y, sobre todo, de la rentabilidad procedente de sus dos regiones más eficientes en estos momentos: Sudamérica (anota un resultado operativo ajustado de 795 millones) y África y Oriente Medio (611 millones). Los márgenes son del 10% y del 12,3% respectivamente. Preocupa, no obstante, que sean inferiores a los del año pasado, cuando superaban el 15% en ambos casos.

La mejoría de Stellantis llega tras apretarse el cinturón y acelerar en ventas. El conglomerado ha firmado hasta junio prácticamente tres millones de entregas combinadas (de su marca y modelos distribuidos por empresas conjuntas y asociadas), que suponen 278.000 vehículos más que los registrados en el primer semestre de 2025. Es decir, un incremento del 10%.

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«El segundo trimestre estuvo marcado por la continuidad de los avances, liderados por Norteamérica y respaldados por importantes contribuciones del resto de las regiones», remarcó este jueves el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa, que puso en valor la nueva estrategia FaSTLAne 2030 del grupo y se mostró confiado en «cumplir las previsiones financieras para 2026».