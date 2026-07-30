El nuevo convenio textil eleva los salarios y reduce la jornada en Inditex y las grandes cadenas de moda

La publicación este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del primer convenio colectivo estatal de las grandes cadenas del comercio textil abre una nueva etapa laboral para más de 120.000 trabajadores de compañías como Inditex, Mango o Primark. El acuerdo tiene un alcance especial en Galicia por el peso de la multinacional con sede en Arteixo y su amplia red de establecimientos.

El convenio, firmado por la patronal ARTE y los sindicatos CCOO y Fetico, establece unas condiciones comunes para las principales empresas de moda que operan en España. Su objetivo es reducir las diferencias existentes entre los convenios provinciales y homogeneizar aspectos como los salarios, la jornada, la contratación, los descansos y la conciliación.

El texto contempla incrementos salariales del 3% en 2027 y otro 3% en 2028. Además, prevé una revisión adicional de hasta el 1% cuando la inflación supere el 3%. La jornada máxima queda fijada en 38,5 horas semanales, equivalentes a 1.740 horas anuales, por debajo de la establecida actualmente en buena parte de los convenios territoriales.

El acuerdo también refuerza la contratación indefinida como fórmula general y regula los contratos a tiempo parcial y fijos discontinuos para limitar la precariedad. Estos últimos deberán disponer de un mínimo de 180 días de llamamiento al año, de los que al menos 90 tendrán que ser consecutivos. Los llamamientos adicionales deberán comunicarse con una antelación mínima de 15 días.

En el caso de los trabajadores a tiempo parcial, el 30% de las horas complementarias podrá incorporarse de forma permanente a la jornada ordinaria cuando así lo solicite el empleado. El convenio pretende aportar así una mayor estabilidad y previsibilidad a las plantillas de las grandes cadenas.

El texto regula asimismo el trabajo en domingos y festivos. Los empleados percibirán un complemento de 55 euros por cada domingo trabajado y de 80 euros por los festivos. También tendrán garantizados once fines de semana completos de descanso al año, además del periodo correspondiente a las vacaciones.

La publicación se produce después de que el acuerdo superase el control de legalidad y se realizasen varias subsanaciones técnicas. UGT, que no suscribió el convenio, había presentado una impugnación contra el texto.

CCOO celebró la culminación de un proceso de negociación y tramitación que calificó de «histórico», aunque anunció que mantendrá una vigilancia especial para garantizar su aplicación en todas las empresas y provincias. Fetico destacó, por su parte, que el acuerdo demuestra la capacidad de la negociación colectiva para mejorar las condiciones laborales.

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Las conversaciones comenzaron en septiembre de 2023. El convenio se aplicará a los grandes grupos textiles que dispongan de más de 3.500 metros cuadrados de superficie comercial en España, tengan establecimientos en al menos tres comunidades autónomas o cuenten con plantillas superiores a 400 trabajadores.

Fuente: La Opinión A Coruña