Las cuatro torres de la central térmica de As Pontes serán demolidas este jueves en una voladura de precisión

Punto y final a medio siglo de historia industrial en Galicia. As Pontes asistirá hoy jueves 30 de julio, a las 16.00 horas en punto, a la voladura simultánea de las cuatro torres de refrigeración de suantigua central térmica, una maniobra de máxima precisión que apenas durará 1,2 segundos pero que demolerá para siempre la situeta del municipio.

Para evitar cualquier tipo de incidente, la operación se ha rodeado de un despliegue de seguridad sin precedentes. Se han establecido dos anillos de protección: un área de exclusión con prohibición total de paso y un área de seguridad perimetral. Entre las 15:30 y las 16:30 horas, el tráfico permanecerá completamente cortado en los accesos clave de la zona: la carretera AC-861, con restricciones en las desviaciones hacia As Pontes, Ferrol y Os Airíos; la DP-1802, con corte total en su enlace con la AC-861. También habrá Cierres adicionales, con incomunicación temporal de los accesos a Vilabella, la EDAR y el reciento de la propia central.

A pesar de la espectacularidad visual, las autoridades insisten en que el estruendo será similar al de un espectáculo pirotécnico y piden a los vecinos máxima prudencia y evitar desplazamientos innecesarios.

El adiós a las torres no está exento de marejada política y social. El BNG alzó la voz contra lo que consideran una pérdida irreparable del patrimonio industrial de la villa. Los nacionalistas exigen al gobierno local la celebración de una consulta vecinal vinculante antes de que las detonaciones sea un hecho consumado. Según una encuesta promovida por el BNG en febrero de 2025, el 57,6 % de los vecinos se mostraba partidario de conservar parte del complejo, frente al 29,4 % que apoyaba el derribo.

Desde la formación nacionalista critican duramente el "fracaso" del Convenio de Transición Justa y la pérdida de empleo en la zona, defendiendo un modelo que reconvierta las viejas estructuras en un museo gallego de la electricidad, conservando la chimenea, la sala de turbinas, una caldera y dos torres de refrigeración; un Centro de Investigación de Almacenamiento Energético: Aprovechando las oficinas y laboratorios actuales; suelo e infraestructuras públicas, pasando la gestión del agua al Concello y liberando terreno para la llegada de nuevas industrias.

Noticias relacionadas

Pese a los intentos de paralizar el derribo o abrir un debate público municipal, la hoja de ruta sigue su curso. A las cuatro de la tarde las torres de As Pontes serán ya historia de Galicia.

Fuente: La Opinión A Coruña