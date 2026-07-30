Este jueves ha abierto en Ripollet y Barcelona
Caprabo cierra 2025 con 822 millones de euros en ventas, un 3% más, y 16 nuevas tiendas
La cadena de supermercados cerró el año pasado con un incremento del 3% en sus ventas, alcanzando los 822 millones de euros y sumando 16 nuevos establecimientos
Pablo Gallén
Caprabo cerró 2025 con unas ventas de 822 millones de euros, un 3% más que el año anterior, y 16 tiendas nuevas, incorporando más de 5.000 metros cuadrados de superficie comercial, informa este jueves en un comunicado.
En 2026, ha cerrado el primer semestre abriendo 8 tiendas, lo que "sitúa el plan de aperturas por encima de las previsiones".
En total, este semestre ha incorporado unos 1.750 metros cuadrados de superficie comercial y ha creado unos 40 empleos con nuevos locales de Barcelona ciudad, Rubí, Sant Esteve Sesrovires, Sant Boi de Llobregat, Ripollet (Barcelona) y Creixell (Tarragona).
Este mismo jueves abre dos tiendas, cada una con 200 metros cuadrados y 5 empleados: una en Ripollet (Barcelona), en la calle Nostra Senyora dels Àngels, y otra en Barcelona ciudad, en la Vila Olímpica (Ramon Turró 89).
Las aperturas han permitido a la compañía ampliar su presencia en barrios y en poblaciones donde no tenía presencia hasta el momento "con un formato de proximidad adaptado al territorio".
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Fuente: El Periódico
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