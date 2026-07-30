Actemsa negocia de nuevo con acreedores pero eleva ventas un 48%: «Ha sido el semestre de la recuperación»

Por lejano que parezca ahora, este otoño se cumplirán apenas tres años de la tormenta que sacudió a pesos pesados de la industria gallega de elaborados de la pesca como Fandicosta, Atunes y Lomos (Atunlo) o Actemsa, y que se extendería después a otras latitudes como la de Pesquería Vasco Montañesa (Pevasa), Frime, Marpesca Europa, Videmar, Pescados Rubén o Berete. De todo el carrusel de concursos, liquidaciones o preconcursos, fue la lomera Actemsa la primera que logró homologar un plan de reestructuración a 10 años vista y sustentado, en buena medida, en el apoyo de Jealsa y Albacora. Aquella hoja de ruta se diseñó sobre unos volúmenes de facturación que han sido inferiores y, a fin de acompasar el programa de pagos a la generación de caja, la compañía fundada en 1987 por Severino Escurís ha abierto de nuevo las negociaciones con acreedores, un procedimiento antes denominado preconcurso.

Estas conversaciones se están produciendo a día de hoy sobre la base de un «plan de negocio sólido», como inciden desde la dirección de la compañía, que ha apuntado a FARO que estos parámetros ya se están cumpliendo. «Para Actemsa el primer semestre de este año ha sido el de la recuperación, con mayúsculas». No en vano, según las cifras aportadas, la facturación ha experimentado un incremento del 48% respecto a las cifras del mismo periodo de 2025.

Crecimiento

De ahí que en A Pobra se refieran a un «cambio de tendencia», con resultado de explotación y ebitda neto acumulado positivos. Y con trajín constante en el Polígono Industrial de A Tomada, para donde el equipo que dirige José Luis (Lucho) Escurís pretende incorporar a hasta 40 personas más para la línea de producción del turno de tarde. «Tenemos capacidad para más, necesitamos gente». En Actemsa hay «carga de trabajo para todo el año» y proyectos de futuro, algunos de los cuales quedaron temporalmente en suspenso por la crisis. En los últimos meses la estrategia de Escurís ha discurrido por las negociaciones bilaterales para la importación y comercialización de atún de otros caladeros; la pesquera pronto arrancará con las ventas a Estados Unidos y América Central.

«Se ha llevado a cabo un crecimiento ordenado y orgánico, triplicando la facturación de los principales clientes, e incorporando nuevos de gran importancia estratégica y volumen de facturación», abundan desde la dirección del grupo, que inciden en que «los pagos de salarios, seguros sociales y Agencia Tributaria están al día». En Actemsa trabajan más de 200 personas. «Tenemos buenas expectativas de crecimiento a corto plazo».

Como divulgó este periódico, la lomera coruñesa solicitó a la sociedad gestora de entidades de capital riesgo Xesgalicia la inyección, ya en 2024, de 5 millones de euros «para reforzar sus fondos propios y garantizar su continuidad empresarial». Es una vía que no se ha descartado, pero sin la que Actemsa ha capeado las limitaciones en el aspecto de acceso a financiación, por ejemplo. La operación, si se consuma, supondrá el retorno de Xesgalicia al sector tras la realizada en Fandicosta, donde puso 3 millones de euros a cambio de un 12,15% de los títulos. La fábrica de Moaña estaba entonces en plena digestión del proyecto de reconstrucción tras el incendio que la asoló en mayo de 2016.