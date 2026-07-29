Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Límite juegos baresTemperatura marPedidos naval viguésEclipse de sol: lugares prohibidosMarián Mouriño, pregonera del CristoFer López
instagramlinkedin

Movilidad

Transportes fija servicios mínimos del 73% en la alta velocidad para la huelga del 31 de julio

Los trenes de Media Distancia tendrán unos servicios mínimos del 65%, mientras que los de Cercanías se dividirán en un 75% en hora punta y en un 50% durante el resto de la jornada

Archivo - Trenes AVE durante la segunda operación salida con motivo de la Semana Santa 2026, en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 1 de abril de 2026, en Madrid

Archivo - Trenes AVE durante la segunda operación salida con motivo de la Semana Santa 2026, en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 1 de abril de 2026, en Madrid / Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido los servicios mínimos ante la huelga convocada en solitario por Sindicato Ferroviario en Renfe para el próximo viernes, 31 de julio, fijándolos en un 73% para los trenes de alta velocidad.

Según ha informado Renfe, los trenes de Media Distancia tendrán unos servicios mínimos del 65%, mientras que los de Cercanías se dividirán en un 75% en hora punta y en un 50% durante el resto de la jornada.

Estos porcentajes no significan que los trenes que no están incluidos se vayan a cancelar, sino que, en función del seguimiento que tenga la huelga, podrían no circular.

En este sentido, las otras dos jornadas de huelga convocadas por este sindicato en el último mes consiguieron un seguimiento del 1,8% y 2,1%. En esta tercera jornada, Sindicato Ferroviario protesta por "la peligrosa situación" que considera que se vive a bordo de los trenes, como consecuencia de "deficiencias de los sistemas de climatización".

Noticias relacionadas

A la huelga están llamados todos los colectivos de intervención y conducción de Renfe Viajeros en todo el territorio nacional.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La conservera Pérez-Lafuente reactiva la vieja factoría de Cuca y pone fin a un siglo en Vilanova
  2. Renuncian las dos aseguradoras que cubren las negligencias sanitarias en Galicia: el Sergas tiene que licitar un nuevo contrato un 19% más caro
  3. El Cunqueiro implanta por primera vez en España una nueva válvula para tratar la insuficiencia aórtica
  4. El Gobierno prohíbe seguir el eclipse del próximo 12 de agosto desde el Monte da Guía en Vigo
  5. Los sintecho también se instalan en la nueva estación de bus de Vigo
  6. El avión «vigués» de Airbus bate el récord del mundo con 24 horas volando de Australia a Europa
  7. Un coche queda completamente calcinado tras arder de forma espontánea mientras circulaba en Bueu
  8. Los acusados del «Villa de Pitanxo» deberán acudir a la Audiencia Nacional el 5 de agosto tras no haberse personado hoy

Vigo activa en pleno julio la cuenta atrás para una Navidad con 12 millones de luces led

Vigo activa en pleno julio la cuenta atrás para una Navidad con 12 millones de luces led

El tiempo divide Galicia en dos: así es el contraste entre las nieblas de la costa y el sol del interior en la previsión de MeteoGalicia

El tiempo divide Galicia en dos: así es el contraste entre las nieblas de la costa y el sol del interior en la previsión de MeteoGalicia

La Diputación aprueba este viernes la aportación de 200.000 euros a la mejora de la rúa Noria en Cangas que mantendrá las plazas de aparcamiento

La Diputación aprueba este viernes la aportación de 200.000 euros a la mejora de la rúa Noria en Cangas que mantendrá las plazas de aparcamiento

La 23ª edición del SonRías Baixas sitúa un año más a Bueu en el mapa de los grandes festivales del verano

La 23ª edición del SonRías Baixas sitúa un año más a Bueu en el mapa de los grandes festivales del verano

Vigo arranca el montaje de su Navidad en pleno verano

DIRECTO | Marlaska atiende a los medios tras presidir el IX pleno del Consejo Nacional de Protección Civil

España enchufa su primera ‘megaplanta’ verde que fusiona molinos eólicos, paneles solares y grandes baterías

España enchufa su primera ‘megaplanta’ verde que fusiona molinos eólicos, paneles solares y grandes baterías

Comienzan los preparativos para la Navidad 2026

Comienzan los preparativos para la Navidad 2026
Tracking Pixel Contents