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Expansión en renovables

Ecoener refuerza su músculo financiero y se abre a nuevos socios con la primera emisión de bonos convertibles en acciones del MARF: 15 millones colocados en «family offices»

«Ecoener afronta una nueva fase de su historia desde una posición de fortaleza», asegura el presidente, Luis de Valdivia

Cada 100.000 euros en bonos dará lugar unos 20.000 títulos de capital

Luis de Valdivia, presidente de Ecoener.

Luis de Valdivia, presidente de Ecoener. / FDV

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Julio Pérez

Julio Pérez

Vigo

Ecoener hace historia por partida doble. La multinacional gallega de renovables ha completado una emisión de bonos convertibles en acciones que abrirá la puerta en el medio plazo a nuevos accionistas con la primera operación de estas características que se hace en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Son 150 bonos en total, con un importe de 15 millones de euros, a un tipo de interés nominal fijo del 11,5% anual, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El objetivo principal es «financiar el impulso y desarrollo de las inversiones» y «el crecimiento orgánico» de la compañía, que ahora mismo maneja una cartera de 815 megavatios (MW) en operación y construcción. Los fondos captados permitirán iniciar las obras de 372 MW de proyectos fotovoltaicos y eólicos, la mayoría hibridados con baterías.

«Ecoener afronta una nueva fase de su historia desde una posición de fortaleza», subraya su presidente, Luis de Valdivia. «Hemos construido una plataforma internacional sólida y diversificada, con una elevada visibilidad de ingresos a largo plazo y una capacidad demostrada de ejecución de proyectos —añade—. Este apoyo refuerza nuestra capacidad para seguir impulsando nuevas oportunidades de crecimiento y creación de valor».

Con la buena acogida, Ecoener presume de «la fuerte convicción de los inversores en la solidez» de su propuesta empresarial «y la capacidad de revalorización a corto plazo». La emisión se ejecutó en una colocación privada, sin oferta pública de suscripción ni obligación inicial de publicar folleto, dirigida «exclusivamente a inversores cualificados, clientes profesionales o contrapartes elegibles». En concreto, participaron family offices —sociedades que gestionan el patrimonio de familias acaudaladas— «caracterizados por su enfoque de largo plazo y apuesta por proyectos con capacidad demostrada de creación de valor sostenible», detalla el grupo, que pone en valor «la reciente evolución operativa y financiera» como escaparate para atraer a los interesados.

El vencimiento de los bonos será en agosto de 2029, cuando se convertirán en títulos de la compañía, «lo que contribuye a reforzar los fondos propios y la solidez financiera». «La operación permitirá ampliar la base de inversores presentes en el accionado de la compañía, incrementando el free float [capital flotante en el mercado] y mejorando la liquidez de la cotización de la acción», indica Ecoener. El precio de conversión será de 5 euros por acción ordinaria. Cada 100.000 euros de bonos dará lugar a unos 20.000 títulos de capital. Banca March actuó de coordinador global y colocador único , asesorado por el bufete Roca Junyent. En la parte legal para Ecoener estuvo Latham & Watkins.

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Seis veces más grande

Esos nuevos proyectos a punto de arrancar se localizan en Rumanía, Colombia y Guatemala. Ya durante la celebración de la junta de accionistas anual, De Valdivia avanzó el punto y seguido en la trayectoria de Ecoener. Después de completar "una etapa de fuerte expansión e inversión, construyendo una plataforma internacional sólida, diversificada y con una elevada visibilidad de ingresos a largo plazo", ahora toca abrir otra nueva "centrada en el crecimiento, la rentabilidad y la generación de caja". Es seis veces más grande que en su salida a Bolsa en 2021 y sus ingresos se han duplicado, alcanzando ya los 85 millones de euros.

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