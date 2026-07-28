Es más rentable comprar una vivienda para alquilar en Galicia que en Baleares, Madrid o el País Vasco

Comprar una vivienda para poner en el mercado del alquiler es una de las operaciones de inversión más habituales: cada mes, recuperas una parte del desembolso que supone hacerse con la propiedad de un piso o una casa. Según un informe del portal inmobiliario Fotocasa, la rentabilidad en Galicia es del 5,7%, mismo porcentaje que la media española. En resumen: con los precios actuales, tardaría unos 17 años y medio en recuperar el importe de la adquisición únicamente con los ingresos por arrendamiento. Es menos tiempo que en el País Vasco (5,2%), la Comunidad de Madrid (4,9%), Andalucía (4,9%) o Baleares (4,2%).

El estudio de Fotocasa, basado en el análisis de los precios de la vivienda en venta y alquiler de junio de 2026 del portal inmobiliario, detalla que la rentabilidad en Galicia creció 0,2 puntos en los últimos cinco años (un 5,5% en 2021). En todo caso, este incremento no le permite salir de la la parte baja de la tabla a nivel nacional: es la quinta comunidad autónoma con la cifra más reducida. Está lejos de los datos de Castilla-La Mancha (7,9%), Aragón (7,5%), Extremadura (6,9%) o Castilla y León (6,9%). Entre las capitales de provincia gallegas, destaca Lugo, con un 5,7%. Le siguen Ourense (4,7%), Pontevedra (4,6%) y A Coruña (4,2).

El informe elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa también ofrece datos de rentabilidad por municipios. Del análisis, se desprende que cuatro de los 13 municipios estudiados (31%) tienen una rentabilidad igual o por encima de la media de España (5,7%). La rentabilidad de las ciudades en orden de mayor a menor es: Barreiros con 7,3%, Ribeira con 7,0%, Ferrol con 6,7%, Lugo capital con 5,7%, Vilagarcía de Arousa con 5,5%, Narón con 5,5%, Sanxenxo con 5,3%, Ourense capital con 4,7%, Pontevedra capital con 4,6%, Vigo con 4,5%, Santiago de Compostela con 4,5%, Ames con 4,4% y A Coruña capital con 4,2%.

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, explica que el comportamiento de la rentabilidad en Galicia «refleja una evolución estable del mercado residencial en el último lustro». Añade que «el impacto del incremento del precio de compra en comparación con la evolución de los arrendamientos, y su efecto sobre la rentabilidad, ha sido contenido». «Con todo, en los últimos tres años, el precio de compra ha aumentado con mayor intensidad que las rentas del alquiler, elevando el esfuerzo inversor necesario para adquirir una vivienda y ajustando de forma natural el rendimiento obtenido por los propietarios», apunta.

Asegura que el mercado gallego «mantiene una rentabilidad sólida, reflejo de un mercado residencial consolidado en el que la vivienda sigue siendo un activo atractivo para la inversión a largo plazo». De todas formas, se trata de un mercado que empieza a notar el impacto del alza de los precios y del encarecimiento de la financiación. Como publicó FARO esta semana, la comercialización de inmuebles cayó en el primer trimestre de año por encima del 29% en Vigo, el 21% en A Coruña, casi el 25% en Ourense, el 12,1% en Pontevedra y el 7,1% en Santiago. También aumenta el alquiler, lo que permite sostener la rentabilidad.