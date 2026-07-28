El récord de empleo «regatea» a los sénior: una de cada cinco personas sin trabajo en España tiene 55 años o más

España volvió a batir en el segundo trimestre del año su récord de ocupación al alcanzar los 22,8 millones de trabajadores, mientras el desempleo descendió hasta los 2,49 millones de personas y la tasa de paro se situó en el 9,87 %, por debajo del 10 % por primera vez desde 2008, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Sin embargo, la evolución no fue igual para todos los colectivos: los mayores de 55 años continúan encontrando más dificultades para reincorporarse al mercado laboral.

«Aunque la EPA del segundo trimestre señala un nuevo récord de empleo con 22,8 millones de ocupados, el paro machaca de nuevo a los sénior en puertas de la jubilación: 1 de cada 5 desempleados es mayor de 55, y el paro entre los 55+ solo baja en 10.500 personas en un año», lamenta la Fundación Más Sénior, que, recientemente, ya denunció en su informe sobre el edadismo laboral la necesidad de combatir el volumen de paro crónico.

Sonia Catalán, directora general de la Fundación, apunta que «los datos de la EPA son una magnífica noticia para España, pero precisamente porque el mercado laboral está funcionando mejor debemos preguntarnos por qué esa mejora no llega con la misma intensidad a los trabajadores sénior». «Que uno de cada cinco desempleados tenga 55 años o más demuestra que cumplir años continúa siendo una barrera para volver a trabajar», afirma.

Alerta de que, «cuando una persona pierde su empleo a partir de los 55 años, disminuyen considerablemente sus posibilidades de reincorporación en una etapa decisiva para completar sus cotizaciones y consolidar su futura pensión». «El coste de esta exclusión no lo soporta únicamente la persona afectada, sino también las empresas, la economía y el conjunto de la sociedad», apostilla. La situación empeora entre los mayores de 60 años: el desempleo aumenta en 13.500 personas, un 6% interanual.

La Fundación recuerda que «España afronta un progresivo envejecimiento de su población y que prescindir de la experiencia acumulada de los profesionales sénior supone una pérdida de conocimiento, productividad y capacidad de innovación para las organizaciones». «El verdadero reto ya no es solo crear más empleo, sino construir un mercado laboral capaz de ofrecer oportunidades a todas las generaciones. Necesitamos combatir el edadismo en los procesos de selección, impulsar la formación y recualificación profesional, adaptar los puestos de trabajo y desarrollar estrategias de gestión de la edad dentro de las empresas», señala Catalán.

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La Fundación Más Sénior reclama, además, «que las compañías incorporen la diversidad generacional a sus políticas de recursos humanos, revisen los sesgos presentes en la contratación y la promoción interna y faciliten la actualización de competencias durante toda la vida profesional». «El talento sénior no debe contemplarse como un problema que gestionar, sino como un activo económico y empresarial que España no puede permitirse desaprovechar. No podremos hablar de un mercado laboral verdaderamente inclusivo mientras cumplir 55 años siga dificultando el regreso al empleo», concluye la directora general de la entidad.