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La cúpula ibérica del gigante del motor

Stellantis reorganiza la dirección de siete de sus marcas en España y Portugal

Ángel Luis Sánchez asumirá las riendas de Fiat, Abarth y Lancia; Paulo Carelli dirigirá Jeep y Alfa Romeo, y Nuno Coutinho estará al frente de Citroën y DS

Sánchez, Carelli y Coutinho, de izquierda a derecha.

Sánchez, Carelli y Coutinho, de izquierda a derecha. / Fotos: Stellantis / Composición: Hugo Barreiro

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Jorge Garnelo

Vigo

Stellantis, con planta en Vigo, reorganizará a partir del 1 de septiembre la dirección de siete de sus marcas en España y Portugal. El nuevo reparto de responsabilidades, bajo la batuta de Zineb Ghout, managing director de Stellantis Iberia, sitúa a Ángel Luis Sánchez al frente de Fiat, Abarth y Lancia; a Paulo Carelli como máximo responsable de Jeep y Alfa Romeo, y a Nuno Coutinho en la dirección de Citroën y DS.

Sánchez acumula más de dos décadas de experiencia en el sector del automóvil. Tras iniciar su carrera en Kia, se incorporó en 2008 a Fiat Chrysler Automobiles, donde ocupó puestos de ventas, marketing y posventa en España, Italia y Países Bajos. Desde abril de 2025 dirigía las marcas prémium de Stellantis Iberia.

Carelli, vinculado históricamente a Alfa Romeo y Jeep, ha ocupado cargos de responsabilidad en Argentina, Italia, Grecia y España. Hasta ahora compaginaba la dirección de Jeep con la de Fiat y Abarth en el mercado ibérico.

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Por su parte, Coutinho continuará al frente de Citroën y sumará DS. Incorporado a Peugeot Portugal en 2006, ha desarrollado parte de su trayectoria en Francia y Brasil y llegó a dirigir a escala mundial las ventas y la política de precios de DS.

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