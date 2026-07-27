La cúpula ibérica del gigante del motor
Stellantis reorganiza la dirección de siete de sus marcas en España y Portugal
Ángel Luis Sánchez asumirá las riendas de Fiat, Abarth y Lancia; Paulo Carelli dirigirá Jeep y Alfa Romeo, y Nuno Coutinho estará al frente de Citroën y DS
Stellantis, con planta en Vigo, reorganizará a partir del 1 de septiembre la dirección de siete de sus marcas en España y Portugal. El nuevo reparto de responsabilidades, bajo la batuta de Zineb Ghout, managing director de Stellantis Iberia, sitúa a Ángel Luis Sánchez al frente de Fiat, Abarth y Lancia; a Paulo Carelli como máximo responsable de Jeep y Alfa Romeo, y a Nuno Coutinho en la dirección de Citroën y DS.
Sánchez acumula más de dos décadas de experiencia en el sector del automóvil. Tras iniciar su carrera en Kia, se incorporó en 2008 a Fiat Chrysler Automobiles, donde ocupó puestos de ventas, marketing y posventa en España, Italia y Países Bajos. Desde abril de 2025 dirigía las marcas prémium de Stellantis Iberia.
Carelli, vinculado históricamente a Alfa Romeo y Jeep, ha ocupado cargos de responsabilidad en Argentina, Italia, Grecia y España. Hasta ahora compaginaba la dirección de Jeep con la de Fiat y Abarth en el mercado ibérico.
Por su parte, Coutinho continuará al frente de Citroën y sumará DS. Incorporado a Peugeot Portugal en 2006, ha desarrollado parte de su trayectoria en Francia y Brasil y llegó a dirigir a escala mundial las ventas y la política de precios de DS.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan el cuerpo de la viguesa María Pereira en un regato de una zona boscosa de Redondela
- La Guardia Civil asume la investigación por el presunto envenenamiento en el crucero de Disney que hizo escala en Vigo
- Cecilia, la viguesa que pudo ser y no fue: 50 años de la muerte de la joven cantautora en accidente de tráfico tras actuar en Vigo
- «Cuelga y llama tú»: el mantra policial que puede evitar que te vacíen la cuenta bancaria
- El gimnasio «maldito» de Travesía de Vigo deja tirados durante dos horas a sus usuarios
- El consumo de agua en Cangas apunta a una población que superaría las 90.000 personas en pleno verano
- Fallece un septuagenario en la playa de O Preguntoiro (Vilagarcía)
- Cambados persigue la venta de cordeles en la Festa do Albariño y mueve casetas para un paso más fluido