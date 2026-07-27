Sabadell Gallego impulsa 1.132 millones de euros en financiación a las empresas gallegas en el segundo trimestre, un 48% más

Sabadell Gallego pisa el acelerador en la financiación a las empresas de Galicia. A lo largo del segundo trimestre las operaciones alcanzaron los 1.132 millones de euros, tanto a medio como largo plazo, un 48% más que en el mismo periodo de 2025. Una evolución, según la entidad, «que refleja el dinamismo del tejido empresarial gallego» y «el compromiso» del propio banco «con la inversión y el desarrollo económico de la comunidad». En este mismo periodo sumó casi 700 nuevos clientes en este segmento del negocio. De ellos, 575 son negocios y autónomos.

«Las empresas gallegas siguen demostrando una gran capacidad para crecer, innovar y afrontar nuevos proyectos, y en Sabadell Gallego queremos continuar siendo su banco de referencia», asegura Pablo Junceda, director general de la división del grupo aquí en la comunidad y director general adjunto de Banco Sabadell. Ofrece «un modelo de banca cercano, especializado y con un profundo conocimiento de la realidad económica de esta comunidad». «Ese compromiso es el que explica —añade Junceda— la confianza que nuestros clientes siguen depositando en nosotros».

Dentro de todo el capítulo de financiación, las inversiones sostenibles acumulan un saldo de 208 millones en la primera mitad del ejercicio. Las hipotecas a particulares no muestran señales de ralentización. Crecieron un 28% respecto a la actividad en el arranque del año. Cruzado el ecuador de 2026 ya, la Dirección Territorial Noroeste del Sabadell, donde se integra la operativa de Galicia, mueve una cifra de negocio de más de 32.000 millones de euros, tras un incremento interanual del 8,5%. La inversión ronda los 10.500 millones y el resto son recursos «globales».

En toda esta zona, el número de clientes aumentó en 1.700 en el segmento de empresas y los clientes particulares digitales subieron el 40,5%: 12.500 nuevos en el semestre. Se elevó también la financiación a empresas a medio y largo plazo (25%, con 1.581 millones); el 9,3% en la línea de medios de pago por tarjetas de clientes y el 3% en TPV en comercios vinculados a Sabadell. «Nuestro objetivo es seguir creciendo junto a Galicia, acompañando a empresas, autónomos y particulares en cada etapa y poniendo a su disposición el mejor servicio y asesoramiento especializado que necesitan para desarrollar sus proyectos», reafirma Pablo Junceda.