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El Sabadell crea una nueva área dedicada a la inteligencia artificial

El banco catalán reorganiza su estructura, aunque mantiene la actual composición de su comité de dirección

El consejero delegado del Banc Sabadell, Marc Armengol, el pasado viernes en la sede corporativa del banco en Sant Cugat.

El consejero delegado del Banc Sabadell, Marc Armengol, el pasado viernes en la sede corporativa del banco en Sant Cugat. / ACN

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Redacción

Barcelona

'Transformación Corporativa e IA' y 'Transformación de Negocio'. Son las dos nuevas áreas que ha creado el Banc Sabadell para dar impulso al cumplimiento de su plan estratégico, en la que es una de las primeras decisiones que adopta la entidad con Marc Armengol (en el cargo desde mayo) como consejero delegado.

El departamento de Transformación Corporativa e IA tendrá un alcance transversal al conjunto del banco, según un comunicado hecho público este lunes, aunque quedará integrada dentro de la Dirección de Estrategia, que lidera Marc Prat. Esta nueva área tendrá al frente a Robert Duran y pretende dar un impulso al despliegue de la inteligencia artificial en toda la organización. Asimismo, se refuerza en capacidades IA la Dirección de Operaciones y Tecnología, que dirige Elena Carrera.

Además, dentro del área de Negocio España, que dirige Carlos Ventura, se crea una nueva área de Transformación de Negocio orientada a acelerar la digitalización y mejorar la experiencia de cliente. Al frente de esta nueva división estará Jorge Rodríguez Maroto, el responsable de banca de Particulares, que también incorpora Negocios y Autónomos a su ámbito de responsabilidad, del que ya formaban parte la financiación, los medios de pago, el crédito al consumo, los seguros, la gestión de activos y Sabadell Consumer Finance.

La entidad enmarca ambos cambios en el marco de su objetivo de acelerar la transformación de la entidad, simplificar su organización y reforzar su modelo de banca de relación, eje estratégico sobre el que quiere sustentar el crecimiento futuro del banco.

Bajo el control de Ventura, número dos del banco, se crea también la unidad de Banca Comercial, dirigida por Albert Figueras, quien suma a la coordinación de las direcciones territoriales las responsabilidades de ventas remotas y 'servicing' remoto a clientes. Asimismo, la entidad ha anunciado la creación de una nueva unidad de banca personal, que dirigirá Xavi Blanquet. De esta manera quiere reforzar la apuesta por ofrecer un servicio especializado y de alta calidad a los clientes de valor, tras el anuncio hace unos días de la próxima incorporación de Adela Martín para liderar la banca privada en sustitución de Ramón de la Riva.

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Otros cambios que comporta la nueva estructura afectan a la Dirección Financiera, que dirige Sergio Palavecino, quien asume a partir de ahora la gestión de costes del banco; a la dirección de Personas y Sostenibilidad, que encabeza Sonia Quibus, que sumará la función de gestión de Compras; y a la de Comunicación, liderada por Virginia Zafra, que asume Comunicación Interna en su totalidad.

Fuente: El Periódico

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