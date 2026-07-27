Hacienda concede 6,2 millones para la fábrica de chips fotónicos de Sparc en Vigo, que movilizará casi 57 millones de inversión e impulsará 90 empleos

Pensando en mitigar los desequilibrios territoriales, el Ministerio de Hacienda tiene en sus manos los incentivos regionales. Ayudas orientadas a impulsar la inversión productiva y la actividad empresariales para zonas en concreto. Son subvenciones a fondo perdido a proyectos que cuenten, al menos, con 900.000 euros de inversión, sean nuevos negocios o la ampliación y modernización de instalaciones existentes. En la nueva remesa que acaba de aprobar el departamento liderado por Arcadi España está Sparc Foundry, promotor en Vigo de la primera fábrica de chips fotónicos de Galicia.

El Gobierno le ha adjudicado una ayuda de 6,25 millones de euros que permitirá movilizar un montante total de 56,8 millones de euros. Según la comunicación de Hacienda, lleva de la mano la creación de 90 nuevos empleos y el mantenimiento de otros cinco.

A través de un Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y de una Orden del Ministerio de Hacienda, se aprobó la concesión de subvenciones a un total de 97 proyectos repartidos por doce autonomías. Además de Galicia, figuran Andalucía, Aragón, Asturias, Murcia, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares y La Rioja. Recibirán en total más de 281 millones con una inversión movilizada de 1.163 millones para retener 22.849 puestos de trabajo en esas 97 empresas y el impulso a otros 2.743 nuevos.

El ministro resaltó el papel jugado por estas ayudas para avanzar «en el equilibrio económico interterritorial y en el crecimiento económico inclusivo y sostenible». El objetivo, según Arcadi España, es apoyar «proyectos de inversión productiva, generadores de empleo, tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles, fomentando la actividad económica en las regiones con un menor nivel de desarrollo y contribuyendo a cerrar la brecha en términos de renta per cápita con el resto de regiones, no solo de España sino también de la UE».

El apoyo

«De nuevo el Gobierno de España, a través, en este caso del Ministerio de Hacienda de Arcadi España y apoyado por el presidente del Gobierno, sigue apoyando y otorgando recursos a proyectos de Vigo», destacó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que destaca especialmente las repercusiones de este proyecto para el empleo. Es tan importante, es tan importante, porque son empleos de alta calidad, de altísima formación, porque van a estar trabajando en importantísimas y notables tecnologías y por tanto, la fábrica de semiconductores de chips fotónicos de Vigo sigue a toda velocidad», valoró el regidor.

En la colocación de la primera piedra de las futuras instalaciones de Sparc en el Parque Tecnológico y Logístico (PTL) de Valladares el pasado enero acudió también otro ministro, el titular de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. «Sparc hará de Vigo una de las joyas de la corona de la revolución digital española», alabó. La Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) también inyectó a la iniciativa 17,2 millones de euros en el marco del Proyecto Estratégico del Perte Chip del Gobierno central. La futura planta contará con más de 4.000 metros cuadrados construidos en cuatro plantas y tendrá capacidad para producir 1.500 obleas al año. Estará lista en 2027.