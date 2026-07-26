El Ejecutivo entrega todo el patrimonio residencial del Estado a Casa 47 a pesar de que no ha construido todavía viviendas

El Gobierno prepara un traspaso masivo de patrimonio público a Casa 47, la empresa estatal de vivienda creada a finales del año pasado a partir de la antigua Sepes. El borrador de real decreto-ley que aprobará el Consejo de Ministros el próximo martes obliga a aportar a la entidad todos los inmuebles del Estado y de la Seguridad Social que sean —o puedan terminar siendo en el futuro— viviendas, principalmente suelos. La operación se plantea cuando Casa 47 todavía no ha iniciado ni terminado ni entregado ninguna promoción residencial construida directamente por la nueva entidad ni en la presente legislatura ni en la anterior.

El texto concede a Casa 47 plena capacidad de disposición sobre los activos recibidos y justifica un régimen excepcional por el "carácter masivo del traspaso". Los inmuebles se incorporarán mediante una orden ministerial, suficiente para transferir la titularidad, entregar la posesión e inscribir la operación en el Registro de la Propiedad. Además, el Gobierno elimina la necesidad de tasarlos previamente.

La norma no se limita a edificios residenciales. También alcanza terrenos, solares, cuarteles, antiguas instalaciones y otros activos que puedan utilizarse para desarrollar vivienda asequible. El mandato incluye tanto los inmuebles disponibles como aquellos que adquieran esa condición en el futuro, lo que convierte a Casa 47 en el destino ordinario del patrimonio estatal con potencial residencial.

El borrador elaborado por el Ministerio de Vivienda al que ha accedido EL PERIÓDICO menciona expresamente los activos procedentes del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), ADIF, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese) y la Tesorería General de la Seguridad Social. Es muy sonado el caso de este último organismo, ya que en los últimos años esta entidad ha estado subastando en el mercado libre viviedas en las mejores ubicaciones de ciudades como Madrid.

Una de las grandes novedades es que los inmuebles puestos a disposición por estos organismos y considerados adecuados no estarán sujetos a la compensación prevista en el régimen patrimonial ordinario. Casa 47 se subrogará, además, en las relaciones jurídicas asociadas a cada bien. Es decir, la antigua Sepes no pagará por estos activos, como así hacia hasta ahora con el Ministerio de Defensa, fondos que la cartera liderada hoy por Margarita Robles destinaba íntegramente a inversiones propias.

Muface y Patrimonio del Estado quedan excluidos

La transferencia no será completa en dos patrimonios sometidos a una regulación especial. Los inmuebles del Fondo Especial de Muface y de los Reales Patronatos administrados por Patrimonio Nacional conservarán su titularidad. Casa 47 podrá, sin embargo, asumir su gestión y destinarlos a vivienda asequible mediante acuerdos que le cedan el uso.

La magnitud del traspaso contrasta con el grado de ejecución alcanzado por la entidad. Casa 47 nació oficialmente en diciembre de 2025 mediante la transformación de Sepes, que hasta entonces había centrado buena parte de su actividad en adquirir, preparar y urbanizar suelo. La reforma amplió su papel para que también construya y gestione directamente un parque estatal de alquiler.

Desde entonces, la empresa pública ha lanzado concursos, encargado proyectos, licitado obras y recibido viviendas procedentes de otros organismos. Sin embargo, la información oficial consultada no acredita todavía el inicio de la construcción ni la finalización de ninguna promoción levantada directamente por Casa 47 o Sepes.

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El Gobierno asegura que Casa 47 dispone de 68 proyectos activos: 44 actuaciones de edificación para construir 3.266 viviendas y otras 24 de urbanización con capacidad para unas 22.000. También ha elevado hasta 2.080 millones de euros los recursos transferidos a la entidad. Sin embargo, buena parte de las actuaciones continúa en fases previas a la entrega de las casas.