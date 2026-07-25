El exCEO de Google Eric Schmidt lidera el proyecto de compra del astillero vigués Metalships & Docks

Polar King y Polar Queen fueron una pareja de buques offshore que Construcciones Navales Paulino Freire (Freire Shipyard) construyó, en el año 2010, para la armadora noruega Rieber Shipping. Ambos perdieron la corona monárquica: el primero, por su venta a una compañía griega, que lo rebautizó como Argo en el año 2020; el segundo, porque se reconvirtió en el único oceanográfico de carácter filantrópico de todo el mundo, renombrado como Falkor Too en honor a La Historia Interminable de Michael Ende. La transformación del Polar Queen al Falkor se hizo también en Freire, en 2022, lo que supuso el desembarco en Vigo del ex consejero delegado (CEO) de Google Eric Schmidt. No solo no se ha ido desde entonces, sino que sigue en la ciudad con intención de quedarse.

Promotor con su esposa Wendy de la Schmidt Ocean Foundation —han logrado enormes hitos, entre ellos la grabación del primer calamar colosal vivo en su hábitat o el descubrimiento de decenas de especies marinas desconocidas—, el exdirectivo de la tecnológica es el impulsor del proyecto de compra del 100% del capital de Metalships & Docks, el astillero de Grupo Rodman especializado en construcciones en acero y reparación naval. La operación, que FARO avanzó ayer en primicia y que incluye la transferencia de las cinco concesiones portuarias de la compañía, ha recibido el visto bueno del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Vigo. Este trámite no implica que se haya ejecutado el traspaso de la propiedad, sino que ha sido autorizada por esta administración. Las principales superficies concesionadas han renovado su vigencia hasta el año 2042.

La propuesta de compra emana de una mercantil domiliciada en Delaware, Oyster Ocean LLC, y constituida el pasado mes de enero. Cuenta con una filial en España, Océano de Ostras SL, de muy reciente constitución. Oyster, a su vez, forma parte de un conglomerado de gran tamaño pero del que todavía faltan muchos detalles por conocer. Lo que sí ha transmitido ya el grupo norteamericano es que su objetivo pasa por convertir Metalships en un astillero de referencia especializado en los segmentos de flota oceanográfica —el naval de Vigo es líder mundial en este nicho, tanto por el empuje de Freire y Armón — y los superyates de exploración. El holding dispone de flota propia, 22 unidades, de acuerdo a las mismas fuentes, con embarcaciones construidas en la ciudad olívica. Plantilla de Metalships ya fue informada de la futura llegada del exCEO al capital del astillero.

El grupo

Entre los barcos que pueden vincularse a Schmidt están tanto el mencionado Falkor Too como el Whisper (ex Kismet), un enorme yate de más de 95 metros de eslora construido de inicio para el empresario Shahid Khan. El oceanográfico, según los registros de la Organización Marítima Internacional (IMO), pertenece a la sociedad V2 Ori LLC, aunque está operado por SPS Maritime Ltd. Esta última, a su vez, es propiedad al completo de SPS Ocean Holdings, del Schmidt Ocean Institute. El yate Whisper, por otra parte, tiene como dueño registrado al grupo Cayman Destiny Trust Fnd. Eric Schmidt fue propietario también de un yate de expedición rompehielos de 77 metros, el Legend, vendido a una naviera que lo rebautizó como Aqua Lares. Según ha divulgado el Financial Times, el buque de recreo y pasaje contratado en el naval vigués de 107 metros de eslora es el reemplazo para esta unidad.

Aun en búsqueda activa de comprador, Metalships & Docks ha mantenido su condición de astillero de referencia en el segmento de reparaciones, principalmente gracias a un dique flotante de 162 metros de eslora, un activo del que no dispone ningún otro player del naval privado gallego. Y en su cartera puede exhibir algunos de los proyectos de más lustre y renombre de los culminados por el sector, desde el crucero a vela Sea Cloud Spirit, el pesquero de última generación Regina C o unidades offshore como el North Sea Giant.

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Incluso aunque cristalice esta venta por el 100% de las acciones de Metalships, Grupo Rodman no abandona la industria de construcción naval. Bien al contrario, porque la división de poliéster con fibra de vidrio presenta una salud envidiable. Como divulgó FARO, Rodman Polyships está trabajando en el mayor contrato de su historia, con el que dispensará 19 patrulleras para República Democrática del Congo (conocida también como Congo-Kinsasa). Las embarcaciones tienen entre 11 y 35 metros de eslora; el pedido, firmado con el Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants (Ministerio de Defensa y los Veteranos Combatientes), supera holgadamente los 50 millones de euros.