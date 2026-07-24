Toyota y Lexus llenan el vacío histórico de Citroën y se convierten en nuevos patrocinadores del Celta de Vigo

«Hay alianzas que van más allá de un acuerdo comercial porque nacen de una misma forma de entender el territorio», proclama Grupo Breogán, convertido en nuevo patrocinador oficial del RC Celta de Vigo. El máximo responsable del grupo de concesionarios de Galicia, José Ramón Ferreiro, acaba de firmar el acuerdo con la presidenta del club vigués, Marián Mouriño, para sellar el apoyo de dos de sus marcas: Toyota y Lexux. Se extiende hasta 2028 y recuerda la histórica colaboración durante 30 años que el Celta tuvo con Citroën hasta 2026.

«Vigo es nuestra casa desde hace muchos años», valoró Ferreiro. La compañía sumó hace algo más de un año el concesionario oficial Toyota a su red de Lexus y Breogán Ocasión. «Por eso, este acuerdo no supone un comienzo, sino la continuación natural de una relación que ya formaba parte de nuestra historia con Vigo y con su gente», añadió.

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Breogán y RC Celta subrayan su filosofía común, que va más allá de las marcas: «compromiso, trabajo en equipo, superación y cercanía». «Es una gran satisfacción incorporar a Grupo Breogán, junto a Toyota y Lexus, a la familia de patrocinadores del club. Se trata de un grupo empresarial de referencia en Galicia, cuya trayectoria, prestigio y apuesta por la calidad y el arraigo a nuestra comunidad encajan plenamente con la visión de crecimiento que perseguimos», aplaudió Mouriño, convencida de que la alianza generará «un gran valor para ambas partes». «Queremos caminar junto al club en una etapa apasionante, contribuyendo a seguir construyendo un proyecto fiable, sostenible y ambicioso», remarca José Ramón Ferreiro.