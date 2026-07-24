Stellantis Vigo arranca este verano los trabajos para incorporar la esperada nueva plataforma que producirá el futuro Peugeot 2008

La base de ingeniería que dará vida al futuro Peugeot 2008 allana su aterrizaje en Stellantis Vigo. Las obras que cada año acoge la planta durante su parón vacacional incluirán por primera vez trabajos vinculados a la industrialización de la plataforma STLA One, además de las habituales labores de mantenimiento.

En total, más de 1.400 operarios ejecutarán 132 intervenciones para poner a punto Balaídos entre finales de julio y el mes de agosto, compatibilizando estas actuaciones con los descansos alternos en el Sistema 1 (donde se ensambla el todocamino olívico) y el Sistema 2 (cuna de los vehículos comerciales de la compañía). La fábrica arranca así la transición del proyecto P24 al P1X, cuya producción en serie comenzará a mitad de 2028 si nada se tuerce.

Fuentes sindicales consultadas por FARO avanzan que uno de los cambios de mayor calado afecta a uno de los pulpos de la línea que firma los modelos de la marca del león: una máquina que los trabajadores llaman así por sus característicos brazos, que permiten ensamblar la carrocería y el bloque motor de los coches en una única operación, atornillando todos los elementos mecánicamente. Se reemplazará la actual por una nueva que «funciona de manera diferente» y se ajusta a las necesidades de la próxima generación de automóviles. Las mismas fuentes afirman que «solo es el inicio y habrá más reformas», que en todo caso no concluirán este verano.

Hasta ahora, la puesta a punto de la nueva plataforma solo se había gestado sobre el papel. La planta únicamente había acogido preparativos menores en sus líneas, entre ellos la retirada en el Sistema 1 del proyecto M3-M4, los sedanes Peugeot 301 y Citroën C-Elysée que se dejaron de producir en 2024.

Modulable, multienergía y capaz de cubrir varios segmentos, la STLA One se consagra como una de las grandes apuestas de la multinacional que dirige Antonio Filosa. Se presentó a mediados de mayo en el marco del FaSTLAne 2030, el nuevo plan estratégico de la empresa, y cubre el hueco que deja la STLA Small, asignada a Stellantis Vigo y concebida en sus inicios como una arquitectura exclusivamente dirigida a versiones eléctricas.

La nueva plataforma fue adjudicada a su primera planta a los pocos días de ser anunciada por el conglomerado automovilístico, que lo dio todo para tratar de ilusionar a sus accionistas en un momento especialmente complicado para el sector y la compañía, que en España ha reducido sus beneficios un 78% en 2025 y está en caída libre en Bolsa desde marzo de 2024. La factoría francesa de Mulhouse producirá tres modelos con la base de ingeniería que Balaídos se prepara para acoger, después de que el presidente galo Emmanuel Macron avanzase la milmillonaria inversión que el grupo proyecta en estas instalaciones para producir coches cero emisiones.

Por lo pronto, el efecto STLA One en la fábrica olívica se nota en el volumen de profesionales implicados en las obras y en las actuaciones que acometerán. En comparación con el descanso estival del año pasado, el centro sumará 500 trabajadores más y medio centenar de intervenciones adicionales. Consultada por FARO, la empresa se abstiene de hacer declaraciones.

Antes del anuncio y de la oficialización de esta plataforma, todo aquello de lo que se había hablado estaba circunscrito a las siglas STLA Small, concebida para vehículos pequeños y adjudicada entre diciembre de 2024 y enero de 2025 a las plantas de Pomigliano d’Arco (cerca de Nápoles), Vigo y Figueruelas (Zaragoza). Estaba previsto que las dos factorías españolas se encargasen de producir los automóviles del segmento B y la italiana hiciese los compactos.

La realidad ha cambiado y mucho desde entonces. De hecho, todo apunta a que la STLA One podría convivir con la actual CMP, la arquitectura del Peugeot 2008 que de momento ensambla Balaídos. Stellantis trabaja con los proveedores en un segundo restyling del todocamino olívico, con el propósito de evolucionar su proyecto del P24 al P2J.