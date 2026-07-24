Turismo
Las pernoctaciones en hoteles bajaron un 0,9% en junio, pero los precios subieron un 5,6%
Los establecimientos facturaron 137,1 euros de media por habitación ocupada, un 5,8% más que el mismo mes del año anterior
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Madrid
Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles disminuyeron un 0,9% interanual en junio y quedaron en los 38,615 millones, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Asimismo, el índice de precios hoteleros subió un 5,6% en tasa anual y los hoteles facturaron 137,1 euros de media por habitación ocupada, un 5,8% más que el mismo mes del año anterior.
En el arranque del verano, las pernoctaciones de viajeros residentes en España crecieron un 1,5%, mientras que las de no residentes bajaron un 2%.
- Vendidos a Omán dos gigantes de la pesca de 120 metros de eslora y antiguo pabellón de la URSS
- Gonzalo, el primer bebé vigués del Mundial que nació «en la prórroga»
- Decisión definitiva: Nueva Pescanova abandona el proyecto de cría de pulpos en cautividad en Canarias
- Reino Unido activa su plan de gestión del pulpo para explotar la «plaga» a escala industrial: sus lonjas facturan ya más de 1 millón de euros por día
- Rescatados y trasladados a Toralla dos jóvenes que hacían kayak en la ría de Vigo, uno de ellos con la embarcación a punto de hundirse
- Caseros de Vigo cobran 300 euros de suplemento por pareja en los alquileres de habitaciones
- Detienen en Cambados al narcotraficante Ramón Canto Nine, «Moncho Vilaboa»
- Un conductor embiste marcha atrás a un coche de la Policía Local de Salceda tras una persecución