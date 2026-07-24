Innovación, gestión hídrica y relevo generacional: las claves para asegurar el futuro del campo murciano

La agricultura de la Región de Murcia ha convertido la escasez estructural de agua en un potente motor de innovación y competitividad internacional. Sin embargo, el principal desafío del sector ya no pasa únicamente por producir más con menos recursos, sino por convencer a las nuevas generaciones de que el campo representa un proyecto de vida moderno, rentable y con un amplio recorrido profesional.

Esta fue la conclusión central de la jornada Planeta Agro, un encuentro impulsado por AgroBank, Prensa Ibérica y La Opinión de Murcia que reunió a responsables institucionales, investigadores, regantes y empresas tecnológicas.

«El 87% de la superficie agrícola murciana ya está modernizada y se reutiliza el 98% del agua tratada, pero el gran reto del sector es volver a enamorar a los jóvenes para asegurar el relevo generacional.» / ISRAEL SANCHEZ

Durante la apertura del evento, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, subrayó que la modernización del sector ha dejado de ser una aspiración para convertirse en una realidad cotidiana. Actualmente, el 87% de la superficie agrícola regional está modernizada, lo que permite un control digital exhaustivo del riego, la fertilización y los tratamientos fitosanitarios. Asimismo, valoró el liderazgo murciano en depuración y reutilización, con un sistema que permite aprovechar cerca del 98% del agua tratada, recientemente reforzado con inteligencia artificial.

El 87% de la superficie agrícola murciana ya está modernizada y se reutiliza el 98% del agua tratada, pero el gran reto del sector es volver a enamorar a los jóvenes para asegurar el relevo generacional

Por su parte, la directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, Olga García, reivindicó el peso estratégico del sector agroalimentario en la economía regional e insistió en la necesidad de volver a enamorar a los jóvenes transmitiendo la imagen real de un sector tecnificado y rentable. Lo más importante ha sido y serán las personas defendió, reafirmando el compromiso de AgroBank con la financiación y divulgación del conocimiento.

UN PLAN DE CHOQUE PARA EL RELEVO EN EL CAMPO

Para atajar el problema del envejecimiento poblacional en la actividad agraria, Joaquín Buendía anunció que el Gobierno regional presentará tras el verano un plan de relevo generacional elaborado junto a organizaciones agrarias y cooperativas.

Carlos Campos Caixa / Redacción

El plan incluirá ayudas directas a la inversión, apoyo financiero y medidas de acompañamiento para facilitar el arranque o la continuidad de las explotaciones. El consejero instó a huir de la imagen negativa y del sufrimiento para proyectar una actividad competitiva, al tiempo que reclamó eliminar la incertidumbre sobre la disponibilidad de agua y reducir las cargas administrativas, factores que frenan la incorporación de los jóvenes.

DEBATE: DE LA EFICIENCIA HÍDRICA A LA POSCOSECHA

En la mesa redonda Relevo generacional y nuevas tecnologías, el director del IMIDA, Andrés Martínez, destacó que la presión hídrica obligó a Murcia a adelantarse décadas en tecnología. Explicó que el agricultor adopta innovaciones cuando constata un beneficio tangible y abogó por crear Living Labs o fincas demostrativas para que los productores comprueben el rendimiento de la tecnología sobre el terreno.

Desde la perspectiva de los regantes, el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC), Manuel Martínez Madrid, recordó el papel histórico del trasvase Tajo-Segura en la transformación económica regional y defendió que la agricultura actual está en manos de empresarios altamente cualificados. Martínez denunció los excesivos plazos burocráticos y la incertidumbre hídrica como los grandes lastres de la planificación agraria.

Planeta Agro / Redacción

Finalmente, representantes del tejido empresarial innovador como Alberto Fuentes (Biogreen Road) y Juanjo Caravaca (KeepCool) destacaron el prestigio internacional de la tecnología murciana. Caravaca puso el foco en el reto del desperdicio alimentario, que alcanza el 30% de la producción mundial, y remarcó la necesidad de avanzar en conservación y poscosecha para no perder el agua y los recursos invertidos en el cultivo.

Fuente: La Opinión de Murcia