Ardán constata una movilidad laboral «marginal» entre Galicia y Portugal a pesar de la necesidad mutua de mano de obra

La Eurorregión Galicia-Norte de Portugal constituye ya un espacio económico de primer orden, con 6,4 millones de habitantes y un producto interior bruto (PIB) de 167.690 millones de euros, equivalente al 11% de la economía española y al 57,9% de la portuguesa. Sin embargo, según refleja el Informe Ardán Galicia 2026, elaborado por el Servicio de Estudios de la Zona Franca junto con el equipo investigador de la Cátedra Ardán de la Universidade de Vigo, ese potencial no se está aprovechando lo suficiente. Es la primera vez que este documento recoge un análisis sobre este territorio. Además, explora las causas y posibles soluciones.

El capítulo referente a esta cuestión, con información de la novedosa base de datos Ardeco de la Comisión Europea, concreta que, «a pesar de que Galicia precisa trabajadores para empleos intensivos en mano de obra y el norte de Portugal necesita profesionales cualificados, la movilidad transfronteriza es marginal». Detalla que «la interacción cotidiana real (consumo, servicios de proximidad, logística) en la Eurorregión es muy superior a la que reflejan las estadísticas de empleo: más de 45.000 vehículos cruzaron a diario la frontera entre Galicia y Portugal en 2024, y solo una pequeña parte (13,3% en 2022) por motivos de trabajo».

Subraya que «esta interacción existe a pesar de que no hay medios de transporte público regulares y fiables que crucen la frontera». Desgranó las claves Eduardo L. Giménez, titular de la UVigo, en la presentación del informe, celebrada en la sede de Areal de la Zona Franca. El alcalde y presidente de la Zona Franca, Abel Caballero, señaló que potenciar la Eurorregión es un «tema central» para Galicia y especialmente para Vigo. «Necesitamos imperiosamente la alta velocidad ferroviaria a Oporto, al igual que a Madrid», apostilló antes de avanzar la necesidad de estar «en la presión permanente» para conseguir estas infraestructuras.

Precisamente, el capítulo sobre la Eurorregión, que también lleva la firma de Jorge Durán Laguna, jefe de Análisis Económico y Estadísticas Regionales de la Comisión Europea, plantea prolongar las líneas de autobús y tren que finalizan actualmente en la frontera para que puedan cruzar el Miño y la Raia Seca y prestar servicio en ambos territorios. También propone coordinar las infraestructuras de ambos territorios para aprovechar las sinergias entre aeropuertos y puertos y aprovechar los puntos de coordinación nacionales que crea el nuevo Reglamento BRIDGEforEU (UE 2025/925) para resolver los obstáculos jurídicos identificados.

Evolución del tejido empresarial gallego

Una de las principales conclusiones del Informe Ardán Galicia 2026, que analiza la evolución de 44.726 empresas gallegas, es que el tejido empresarial gallego mantiene una evolución positiva pese a un escenario internacional marcado por la incertidumbre geopolítica, la moderación del crecimiento económico, las tensiones comerciales y los profundos procesos de transformación tecnológica y energética que afronta Europa.

Los resultados muestran que las empresas gallegas no solo continúan creciendo, sino que lo hacen mejorando su capacidad para generar valor. En conjunto, alcanzan una cifra de negocios de 145.140 millones de euros, un valor añadido bruto de 36.925 millones, un resultado agregado superior a 14.225 millones y generan 476.173 empleos. Respecto al ejercicio anterior, la cifra de negocios aumenta un 3,41%, mientras que el valor añadido bruto crece un 5,25%, por encima del incremento de la actividad, reflejando una mayor capacidad para transformar las ventas en riqueza. El empleo aumenta un 3,48%, consolidando la trayectoria de crecimiento.

Protagonismo de Vigo

El Informe Ardán, además, reafirma «el protagonismo de Vigo y su área económica dentro del tejido productivo gallego». «Con apenas el 19% de las empresas analizadas, concentra aproximadamente una cuarta parte de la facturación empresarial, el 20% del empleo y el 17% del valor añadido bruto de Galicia», apuntan desde el Consorcio.

Durante 2024, el valor añadido bruto agregado aumentó en la comarca un 7,61%, lo que permitió generar 447 millones de euros adicionales de riqueza económica para la comarca respecto al ejercicio anterior. En paralelo, una de cada cuatro empresas incrementó su capacidad de generar valor en más de un 25%. Resulta «muy destacado» el comportamiento del tejido industrial, ya que «Vigo concentra el 30% del valor añadido bruto generado en Galicia por la industria manufacturera, la construcción y la energía, consolidándose como uno de los principales motores económicos e industriales de la comunidad autónoma».