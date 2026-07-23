Zara ultima la apertura de su tienda más grande del noroeste, con más de 7.000 metros cuadrados, y no está en Galicia

La estrategia de flagships de Zara continúa adelante y lo hace poniendo una nueva pica en la esquina de la península Ibérica en la que nació. La marca fundada por Amancio Ortega abrirá una gran tienda en el noroeste en las próximas fechas para la que ya ha confirmado su ubicación... y no será en Galicia. Después de abrir nuevos establecimientos en la calle Príncipe (2.900 metros cuadrados) de Vigo o en la calle Compostela (5.000 metros cuadrados) en A Coruña, sus ojos se sitúan en otra urbe similar fuera de su comunidad de origen.

El lugar elegido será el número 15 de la calle Melqúiades Álvarez, en pleno centro de Oviedo. La firma de Inditex ocupará la totalidad del inmueble, que dispone de más de 7.000 metros cuadrados, según anunció este jueves el alcalde de la capital asturiana, Alfredo Canteli. La operación comercial, que llevaba alrededor de cuatro años paralizada por las consecuencias de la pandemia, se acaba de reactivar y las obras comenzarán próximamente. «Hay un edificio ahí parado y empiezan en breve las obras para ser un gran centro comercial. Todo el edificio será para Zara», afirmó el regidor.

A la altura de Madrid y Barcelona

Canteli destacó la relevancia del proyecto y aseguró que la futura tienda tendrá unas dimensiones comparables a las de los grandes establecimientos que la firma tiene a lo largo de la geografía española. «Yo creo que será una tienda a nivel de Madrid y de ciudades modernas, como queremos que sea Oviedo», señaló.

El inmueble será ocupado por Zara en régimen de alquiler, y la apertura de esta gran superficie supondrá la recuperación de un edificio que llevaba varios años sin actividad en una de las principales calles comerciales de la capital asturiana. Canteli enmarcó el proyecto dentro del crecimiento económico y turístico que, a su juicio, atraviesa el municipio. «Oviedo está en un momento muy dulce y está creciendo en todos los aspectos. Está lleno de gente y el turismo nos valora», afirmó el alcalde, quien también destacó que existen otras operaciones en marcha que se irán conociendo progresivamente.

El anuncio de la futura tienda de Zara se suma al proyecto hotelero previsto en la plaza de la Catedral, otra de las iniciativas privadas que el gobierno local considera estratégicas para reforzar la actividad comercial y turística del centro de Oviedo.