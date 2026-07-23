Decisión definitiva: Nueva Pescanova abandona el proyecto de cría de pulpos en cautividad en Canarias

La reproducción del pulpo en cautividad ha constituido durante décadas uno de los grandes retos de la acuicultura. Numerosos equipos científicos y empresas intentaron completar su ciclo de cría, pero los proyectos acababan encallando en la etapa de engorde y posterior reproducción. Nueva Pescanova, en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía (IEO) de Vigo, fue la compañía que primero anunció haber superado por fin ese obstáculo: para el mes de julio de 2019, hace ahora siete años, sus primeros pulpos criados íntegramente en tanques cumplían su primer año de vida.

Con una gigantesca demanda global --Estados Unidos se ha convertido en un fiel cliente de este producto de las empresas gallegas, por ejemplo--, Nueva Pescanova diseñó un proyecto para trasladar el hito científico a escala industrial para su posterior comercialización. Aunque evaluó también la costa gallega, el grupo pesquero escogió la dársena de La Esfinge, en Las Palmas, para levantar la piscifactoría de cría y engorde de 31.000 metros cuadrados y más de 50 millones de euros de inversión. Realizó todos los trámites requeridos y proyectó iniciar las ventas en el circuito comercial en 2023, pero aquella granja quedó en stand by.

No se hará, al menos en esta ubicación.

Según pudo verificar FARO en fuentes de toda solvencia, Nueva Pescanova ha comunicado formalmente su renuncia a la concesión de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. De acuerdo a las mismas fuentes, la compañía ha atribuido su decisión a la «ampliación significativa de los plazos administrativos» y la incertidumbre relativa a la «culminación de los procedimientos ambientales y sectoriales».

Es cierto que desde Canarias ya habían dado por muerta esta iniciativa, como divulgó este periódico en 2024, pero no se había producido un adiós oficial hasta ahora. En Las Palmas, además, se han concentrado buena parte de las protestas de ecologistas contrarios a esta granja de cría de pulpos, con una presión creciente que incluso se ha replicado en el europarlamento.

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El plan

El objetivo inicial de la compañía pasaba por alcanzar una producción anual de 2.400 toneladas, umbral que se conseguiría al quinto año de su puesta en marcha. Por cada metro cúbico de agua en los tanques Nueva Pescanova estimaba contar con tres ejemplares de pulpo para su engorde. Para que un juvenil de un kilogramo de peso alcance el tamaño óptimo para su comercialización, unos 3 kilos, son necesarios entre 8 y 15 meses. Es un periodo muy inferior al del rodaballo, por ejemplo (900 días para alcanzar los 2,3 kilos), o al del salmón salar (hasta 18 meses). El langostino vannamei, por su parte, puede alcanzar un tamaño idóneo para su venta en cinco meses en un tanque de producción intensiva.

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De inicio, los pulpos reproductores procederían de Galicia, de las instalaciones de Nueva Pescanova Biomarine Center (O Grove). Más adelante la planta canaria sería autosuficiente y concentraría todo el ciclo de cría. “El producto inicialmente se distribuirá limpio y congelado –comparte el informe–. En una segunda fase se estudiará el desarrollo de nuevos productos de valor añadido que requieren de una mayor complejidad industrial”, decía la documentación remitida desde Chapela a Las Palmas.