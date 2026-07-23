Grupo Coren factura un récord de 1.500 millones y lanza un plan de inversiones de 150 millones para nuevos proyectos industriales, incluida una planta de elaborados en Ribadavia

Coren admite que el escenario no es el más propicio para su negocio. Como toda la industria agroalimentaria, sufre «la inestabilidad geopolítica internacional, el alza de costes de producción y la volatilidad de las materias primas». No es algo nuevo. Los precios de la alimentación animal presionan los márgenes tras el encarecimiento estratosférico de los cereales durante la pandemia y, sobre todo, por la invasión de Rusia a Ucrania, el granero europeo, que aupó su cotización a niveles nunca vistos. «Desde entonces, la incertidumbre geopolítica continúa provocando fuertes oscilaciones en los mercados —asegura la principal cooperativa de Galicia—. Esto ha tenido una repercusión directa sobre el sector». Los piensos suponen dos tercios de todo el coste de producción en avicultura y porcino, a lo que se suman las subidas en energía, carburantes y otros suministros esenciales. «Un gran desafío», asegura, que no le ha impedido volver a batir un récord de ventas.

Coren facturó 1.184 millones de euros en 2025, un 7,7% más que el ejercicio anterior, según el informe anual que acaba de remitir al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Si se suma la otra principal sociedad, Frigolouro (el centro de procesado de porcino ubicado en O Porriño), el grupo llega a un máximo histórico de 1.500 millones, lo que supone un alza del 9% en comparación con 2024. Sin contar Frigolouro, el beneficio neto se disparó un 88%, hasta los 19,9 millones de euros.

«Los resultados reflejan la fortaleza del modelo cooperativo de Coren y el compromiso de nuestros socios y trabajadores con un proyecto orientado al futuro», explica su presidente, Manuel Gómez-Franqueira. Ante «un entorno cada vez más exigente», la cooperativa ha decidido poner en marcha marcha «un ambicioso plan inversor dirigido a disponer de una estructura productiva cada vez más sólida, con la tecnología más avanzada, seguir innovando y continuar creciendo de forma sostenible, para reforzar nuestra competitividad y generar nuevas oportunidades para el rural gallego». «Nuestro objetivo —detalla Gómez-Franqueira— es seguir ofreciendo productos de máxima calidad y reforzar nuestra presencia en los mercados, siempre manteniendo la esencia cooperativa y nuestro compromiso con Galicia».

Manuel Gómez-Franqueira, presidente de Grupo Coren. / FDV

Ese plan inversor está dotado con 150 millones de euros y tiene un horizonte hasta 2027. Su forma de afrontar «un mercado cada vez más competitivo y globalizado». La cooperativa quiere «continuar creciendo a largo plazo y afrontar con solidez los restos de futuro». La inversión se enfoca a modernizar sus centros productivos, la innovación, la transformación tecnológica de la compañía y el desarrollo de nuevos proyectos industriales, «manteniendo como ejes el bienestar animal y la sostenibilidad medioambiental».

En colaboración con la Universidade de Vigo y Sertogal, firma ourensana servicios de ingeniería y topografía, lidera la Unidad Mixta de Investigación (UMI) Sostenave para incorporar «tecnologías digitales avanzadas» para optimizar sus procesos, mejorar la eficiencia y contribuir «a una producción sostenible». Coren suma un segundo Centro Tecnológico de Incubación en el Parque Tecnolóxico de Galicia, que permitirá incrementar la capacidad de incubación y nacimiento de pollitos de un día.

«Músculo» industrial

Entre todas las inversiones en marcha en las factorías para ganar músculo y hacerlas más tecnológicas, destaca la ampliación del Centro Avícola de Santa Cruz de Arrabaldo. Las obras están ya, según la compañía, «en fase avanzada de ejecución». La empresa trabaja también en la modernización de las instalaciones de Frigolouro y la de Novafrigsa, en Lugo, dedicada a vacuno. Prevé una nueva planta especializada en productos marinados y elaborados, ubicada en Ribadavia.

«Estas actuaciones van dirigidas a fortalecer el posicionamiento de Coren en el mercado mediante una estrategia basada en productos de valor añadido, diferenciación e innovación, para crecer no solo a nivel nacional, sino también impulsar su proyección internacional», explica.

Las ventas en España concentraron el 88,12% de los ingresos y el 11,88% procedió del mercado exterior (11,15% en 2024). La rama de avicultura se afianza como líder de la cifra de negocios (38,04%), seguida del porcino (19,53%), pienso (17,89%), vacuno (14,82%) y el resto de negocios (9,72%). Sin contar Frigolouro, la compañía alcanzó 2.683 trabajadores, 148 más que un año antes.