La gallega Zendal eleva un 12,7% sus ventas y alcanza una cifra récord de 133 millones en 2025

El grupo biofarmacéutico Zendal cerró 2025 con una facturación récord de 133 millones de euros, un 12,7% más que los 118 millones contabilizados durante el ejercicio anterior. La compañía con sede en O Porriño también mejoró su rentabilidad, al elevar el resultado de explotación desde los 17,7 millones de 2024 hasta los 21,7 millones de euros.

El crecimiento de la actividad se trasladó igualmente al empleo. Zendal terminó el pasado ejercicio con una plantilla de 721 personas, un 8,3% más, de las que el 56% son mujeres. El grupo cuenta actualmente con tres centros de investigación y desarrollo y cinco plantas de producción biofarmacéutica repartidas entre O Porriño, León, Barcelona y la localidad portuguesa de Paredes de Coura.

La actividad internacional ganó peso dentro de las cuentas de la empresa. Las ventas fuera de España representaron el 58% de la facturación, siete puntos más que en 2024, mientras que el mercado nacional aportó el 42% restante. Francia, Bélgica y Países Bajos se situaron entre los principales destinos de los productos del grupo y contribuyeron a su expansión en Europa. «Este crecimiento —ha abundado la compañía en un comunicado— se produce en un contexto de creciente apuesta de Europa por reforzar su capacidad industrial en el ámbito farmacéutico y biotecnológico».

Actividad

Uno de los motores del incremento de los ingresos fue la evolución de la división de salud animal. Zendal destacó el comportamiento de las vacunas Bluevac BTV, destinadas a combatir diferentes serotipos de la lengua azul en ganado bovino y ovino, y de Hepizovac, desarrollada frente a la enfermedad hemorrágica epizoótica. Esta última recibió en 2025 la recomendación positiva de la Agencia Europea de Medicamentos y es, según la compañía, la única capaz de prevenir la viremia provocada por el serotipo 8 del virus en el ganado vacuno.

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El grupo destinó durante el ejercicio 13 millones de euros a proyectos de investigación y desarrollo en los ámbitos de la salud humana y animal. Entre sus principales programas figura MTBVAC, una vacuna viva atenuada contra la tuberculosis que aspira a ofrecer una protección más eficaz y duradera que la actual BCG en recién nacidos, además de prevenir la enfermedad en adolescentes y adultos. Durante 2025 comenzó un ensayo clínico a gran escala de MTBVAC con adolescentes y adultos en Sudáfrica, Kenia y Tanzania, al que se añadió otro estudio con población adulta en India. Estos trabajos avanzan en paralelo al ensayo de fase III con recién nacidos, el último paso antes de una posible autorización de la vacuna.