Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Yolanda Díaz OITPescanova abandona cría pulpoBebé Mundial VigoSuplemento pareja alquiler VigoCambios Deslinde en la CostaSin fumar en Cíes y OnsInditex vuelos AlvedroWhisky gallego
instagramlinkedin

Automoción

Ford y Geely compartirán la propiedad de la factoría de Almussafes y producirán cinco modelos en 2028

La dos empresas impulsan una 'joint venture' a la que pasarán todos los trabajadores con sus condiciones laborales actuales, la propiedad estará al 66 % en manos de la multinacional americana y al 34 % de la china y la capacidad de fabricación subirá a medio millón de vehículos

El vicepresidente de Geely,Victor Young, con el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, durante su intervención.

El vicepresidente de Geely,Victor Young, con el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, durante su intervención. / Germán Caballero

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ramón Ferrando

Valencia

Ford y Geely han llegado a un acuerdo para compartir la factoría de Almussafes, que producirá cinco modelos. Las dos empresas van a crear una empresa conjunta (joint venture) a la que va a pasar la actual plantilla de Almussafes y que tendrá la propiedad del 100 % de la factoría. Ford poseerá el 66 % de la nueva joint venture y la empresa china el 34 %, según acaban de anunciar las dos empresas. La noticia supone la salvación de la factoría valenciana, que incrementará su plantilla. Las dos empresas aseguran que la nueva Almussafes tendrá capacidad para producir medio millón de vehículos al año.

La 'joint venture' se formalizará en el primer semestre de 2027 y los nuevos modelos comenzarán a producirse a partir de 2028. Los cinco coches que se van a fabricar en Almussafes son el actual Kuga, el nuevo Bronco confirmado hace un mes, un nuevo 'crossover' de Ford que será multienergía y dos eléctricos puros de la marca Geely. El presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, ha insistido durante la presentación del acuerdo en que la nueva factoría de Almussafes se resume en "un equipo, dos marcas y cinco productos".

Condiciones de trabajo

Los 4.296 trabajadores de Ford Almussafes pasarán a la nueva empresa y mantendrán las mismas condiciones de trabajo que tienen ahora. La noticia supone un revulsivo para la planta con capacidad para producir más de 400.000 vehículos al año y que este año va a entregar poco más de 90.000 del modelo Kuga. Jim Baumbick ha asegurado que los nuevos vehículos que va a producir Almussafes estarán listos a finales de 2028.

Pedro Sánchez y Juanfran Pérez Llorca, en el centro, con Yolanda Díaz, altos cargos de Ford y Geely y empleados.

Pedro Sánchez y Juanfran Pérez Llorca, en el centro, con Yolanda Díaz, altos cargos de Ford y Geely y empleados. / Germán Caballero

Victor Young, vicepresidente ejecutivo de Geely Holding Group, ha explicado que la entrada de la compañía en Valencia es un proyecto a largo plazo. El ejecutivo ha explicado que son una empresa global con presencia en Alemania, Reino Unido y ahora Almussafes. "No estamos simplemente para vender. Hemos vendido para invertir en talento local", ha apuntado. El vicepresidente de Geely ha precisado que van a producir dos modelos de SUV eléctricos en Almussafes. El primero de estos dos modelos está previsto que entre en producción en 2028.

La colaboración beneficia a las dos marcas. Por un lado, acelera la expansión de Geely en Europa y por otro impulsa a Ford en su objetivo de disponer cinco de nuevos vehículos de pasajeros (incluyendo los que van a producir en otras factorías) a la venta en 2029.

La nueva 'joint venture' se va a centrar en la producción de vehículos para el mercado europeo. Las dos compañías han recordado que la automoción en Europa está inmersa en una de las batallas competitivas más fieras de la industria automotriz global por la regulación (que fuerza la electrificación), los altos costes de producción y la llegada de nuevos competidores (en referencia a la industria china).

Las dos empresas destacan que con el acuerdo se maximizará la producción en Almussafes. Además, precisan que a falta de la aprobación regulatoria la nueva joint venture comenzará sus operaciones en el primer semestre del año que viene.

Noticias relacionadas y más

Medio millón de vehículos

Las dos compañías aseguran que la factoría de Almussafes tendrá capacidad para producir medio millón de vehículos al año. Para ponerlo en contexto, en 2024 la planta alcanzó su pico de producción con poco más de 400.000 vehículos de las marcas Ford y Mazda.

Fuente: Levante - EMV

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reino Unido activa su plan de gestión del pulpo para explotar la «plaga» a escala industrial: sus lonjas facturan ya más de 1 millón de euros por día
  2. La vida sigue igual en Vilariño: Julio Iglesias vende la casa de Ourense que nunca visitó
  3. La familia del piloto de O Grove fallecido en La Bañeza reclama 1,7 millones de euros de indemnización
  4. ¿Se puede aparcar la moto en las aceras de Vigo? Sí, pero no como lo hace la mayoría de pilotos: esta es la infracción recurrente
  5. Desalojan uno de los narcopisos con mayor actividad en Vigo: entraban 40 personas al día a consumir y comprar heroína
  6. Aumentan las denuncias de vecinos ante el Concello para que sus lindantes talen la franja de 50 metros
  7. Sin deudas y con casa: la sentencia que libera a un matrimonio del área de Vigo de 1,6 millones
  8. Iván Ferreiro: «Este concierto en Castrelos va a ser el más importante de mi carrera»

Medio Rural amplía el plazo para avanzar en la reestructuración parcelaria de Valga

Medio Rural amplía el plazo para avanzar en la reestructuración parcelaria de Valga

Leve terremoto de magnitud 2,7 en Ourense en una madrugada con tres temblores en la provincia

Leve terremoto de magnitud 2,7 en Ourense en una madrugada con tres temblores en la provincia

Crucero británico Arvia en el Puerto de Vigo

Psiquiatría del Cunqueiro valida la eficacia del litio frente al COVID

Psiquiatría del Cunqueiro valida la eficacia del litio frente al COVID

Bruselas impone dos multas a Google por un total de 890 millones de euros

Bruselas impone dos multas a Google por un total de 890 millones de euros

Grupo Coren factura un récord de 1.500 millones y lanza un plan de inversiones de 150 millones para nuevos proyectos industriales, incluida una planta de elaborados en Ribadavia

Grupo Coren factura un récord de 1.500 millones y lanza un plan de inversiones de 150 millones para nuevos proyectos industriales, incluida una planta de elaborados en Ribadavia

Etapa 18 del Tour de Francia, en directo

Etapa 18 del Tour de Francia, en directo

La ciencia revela qué sienten realmente los perros cuando se quedan solos en casa: “Ni todos sufren ni todos aprovechan para dormir”

Tracking Pixel Contents