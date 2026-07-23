'Castings' para alquilar en Galicia: hasta 31 familias se disputan cada vivienda

Las ofertas de «Se alquila» caen mes tras mes. Una tendencia contraria a la curva irrefrenable de los precios, que se han convertido en prohibitivos para cada vez más familias que quieren mudarse a una vivienda más grande o en un barrio más céntrico, y para los jóvenes que llevan meses o incluso años a la espera de irse de casa de sus padres. Con una oferta cada vez más reducida, la pugna por hacerse con los mejores precios en el mercado residencial multiplica los contactos con las inmobiliarias y los particulares. En muchas ciudades, encontrar un piso en alquiler ya no es buscar, sino más bien opositar. Es el caso de A Coruña, la única ciudad declarada zona tensionada en Galicia, que se ha convertido en la capital de España donde más se ha disparado la desesperación por alquilar, con un 85% más de familias peleando por la misma vivienda, mientras los precios medios en Galicia ya superan el umbral de riesgo medio.

En el caso de la comunidad gallega, por cada anuncio de una vivienda en alquiler se registran entre 20 y 31 contactos: 20 en las ofertas de la provincia de Ourense, 23 en la de Lugo, 27 en la de Pontevedra y 31 en la de A Coruña, según datos de la plataforma Idealista, frente a los 42 de la media nacional. Mientras en el mapa del país el repunte de familias interesadas en una vivienda en el último año ha sido del 18%, en la comunidad gallega va desde el 21% de Lugo, pasando por el 38% de A Coruña, hasta el 51% de Pontevedra y el 61% de Ourense.

Umbral de riesgo

Tener un sueldo medio o incluso ingresar dos nóminas en el hogar ya no garantiza cruzar la puerta de un inmueble sin poner en riesgo la estabilidad del bolsillo. Tanto han subido los arrendamientos en comparación con los sueldos que en Galicia se ha superado por primera vez el umbral de riesgo en el pago de la mensualidad: los alquileres absorben ya casi el 32% de los ingresos de los hogares con contrato de arrendamiento, según el balance del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) con la radiografía del coste en el primer trimestre del año.

En este escenario de máxima tensión por la reducción de la oferta, una demanda desbordada y precios imposibles, Galicia ha entrado en la zona roja del mercado nacional, con la ciudad de A Coruña en el centro de esa tormenta inmobiliaria. La ciudad encabeza el crecimiento nacional en la competencia entre familias interesadas por una misma vivienda, con un incremento interanual del 85% en el segundo trimestre de 2026, según los datos recopilados por Idealista. El aumento es casi cinco veces el registrado en el conjunto nacional (18%). Se contabiliza una media de 48 contactos por vivienda ofertada antes de darla de baja, lo que desencadena auténticos castings de inquilinos en los que se exigen avales y nóminas por adelantado.

Provincias

En el mapa gallego, la provincia de Ourense anota un crecimiento del 61% en el número de interesados por anuncio, situándose entre las demarcaciones provinciales donde más se ha intensificado la búsqueda de vivienda en el ámbito estatal. A pesar del fuerte repunte porcentual, los volúmenes absolutos de presión en las capitales de Ourense (19 contactos), Lugo (25) y Pontevedra (24) se mantienen por debajo de la media nacional (42 contactos), y Ourense figura entre las ciudades con menor competencia absoluta del país.

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Según destaca Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, las medidas de contención de precios y la regulación del mercado están derivando en un efecto no deseado: la retirada masiva de viviendas del alquiler y la consecuente elitización del perfil del inquilino. Al reducirse la bolsa de inmuebles disponibles, la competencia se multiplica y los propietarios terminan seleccionando exclusivamente a las familias con mayor solvencia financiera, desplazando a las rentas más ajustadas.