Tres empresas se interesaron ya por entrar en RDG con la ampliación de capital de hasta 107 millones de euros

Recursos de Galicia (RDG) aspira a captar entre 57 y 107,3 millones de euros en su primera gran ampliación de accionistas desde su creación en noviembre de 2023 para repercutir en la comunidad parte de los beneficios generados por la explotación de los recursos naturales autóctonos. Ahora mismo tiene 33 socios, incluida la Xunta, parte de ellos a través de alianzas para agrupar su participación. «Esta operación pretende ampliar la base social y la capacidad inversora de Recursos de Galicia, con el objetivo de que cada vez más gallegos se beneficien directamente de l apuesta en valor sostenible de nuestros recursos naturales», señala la sociedad, que inició este miércoles la ronda de contactos para dar a conocer sus planes. Antes incluso del arranque de este road show doméstico, tres empresas mostraron ya su interés, según apuntan fuentes de RDG.

Su consejero delegado, Emilio Bruquetas, y la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, se reunieron con varios clústeres para detallarles los planes para elevar el capital social de la firma, de 43,6 millones ahora mismo, «a otro próximo o que supere los 100 millones de euros». La intención es engordarlo en una horquilla que va de los 100,6 a los 150,9 millones. Lorenzana insistió en la necesidad de «seguir fortaleciendo desde el punto de vista financiero la sociedad para que tenga más capacidad de seguir invirtiendo». «Agradecemos el interés mostrado por el tejido productivo en esta oportunidad», añadió Bruquetas, con un reconocimiento explícito «al compromiso» de los actuales socios.

Además de la administración autonómica, primera accionista con el 34,44% de las acciones, entre los participantes en RCG están Abanca (11,5%); Megasa y Finsa (11,5%); Copasa, Valtalia y Gesuga (11,55%); Nogar, Pérez Rumbao, Rianxeira, Lucasiñas y Grupo Revi (11,5%); y Gadisa (5,7%). El resto se reparte en varios vehículos de inversión en manos de Ence, Grupo Intaf, General, Cerámica Campo o Aceites Abril, entre otros.

La Xunta ya confirmó que moverá ficha para mantener su representación y posición mayoritaria con una aportación en especie. Entregará a RDG la parte de la propiedad que le corresponde en seis parques eólicos: Sistemas Energéticos Mañón Ortigueira (4%), Eos Pax II A (3%), Energías Ambientales de Somozas (3%), Energías Especiales de Careón (3%), Parque Eólico de San Andrés (3%), y Sistemas Energéticos Chandrexa (3,93%). A eso sumará el 30,92% que controla en Nedgia Galicia, la distribuidora de gas que tiene junto a Naturgy.

«Lo más abierta»

Lorenzana defendió una ampliación de capital «lo más abierta posible» a «todas las empresas gallegas, y creemos que los clústeres y las confederaciones de empresarios son quienes tienen la mayor capacidad para llegar a ellas y poder así dar a conocer cómo se va a producir». «Lo que queremos es abaratar la energía, los costes energéticos de la industria y de la población, y también repercutir los beneficios del aprovechamiento de todos los recursos naturales en la ciudadanía y en los habitantes de los concellos de alrededor», resumió.

Como está pasando con el parque eólico Mondigo, ubicado en Ribadeo, Trabada y Barreiros. Se lo compró a Sinia Renovables, filial de Banco Sabadell. Es la única gran operación ejecutada por RDG, que ha tenido que poner en pausa su proyecto de ser promotora de parques eólicos desde cero por la parálisis del sector en los tribunales. En julio del pasado año también se hizo con el 10% del capital de la firma de la mina de Doade (Ourense).

Las reuniones con posibles interesados seguirán las próximas semanas. En octubre o noviembre estará listo el informe pericial independiente que acredite el valor de los activos que entregará la Xunta. RDG prevé aprobar de forma definitiva la ampliación de capital en la junta general de diciembre.