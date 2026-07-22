Las navieras retoman los recargos por la subida del petróleo con hasta 145 euros más por contenedor

El catálogo de recargos (surcharges) de las compañías de transporte marítimo es muy extenso: War Risk Surcharge (WRS, para los buques que transitan por zonas en conflicto o de alto riesgo), Emergency Conflict Surcharge (EWS, aplicado cuando los barcos deben tomar vías alternativas o enfrentan bloqueos) o Emergency Fuel Surcharge (EFS, para repercutir las alzas en la cotización de los carburantes). El último, el EFS, es el que están volviendo a anunciar las navieras ante el incremento del barril de Brent, superior al 4% en los últimos cinco días, y el recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio.

La última en hacerlo ha sido CMA CGM, cuyo recargo supondrá un coste extra de hasta 145 euros por contenedor. «Tras la nueva escalada de hostilidades en el estrecho de Ormuz en los últimos días, los precios del combustible han vuelto a dispararse, revirtiendo la moderación observada en las últimas semanas», dice el aviso remitido a sus clientes. «Como consecuencia, los costos del combustible han aumentado significativamente en todas las regiones y rutas comerciales, lo que repercute en el costo total del transporte marítimo», abunda.

En concreto, para un TEU —unidad de medida que equivale a un contenedor de 20 pies— refrigerado de transporte de larga distancia, el recargo por EFS será de esos 145 euros, importe que quedará en los 130 euros para los contenedores de carga seca. « CMA CGM mantiene su firme compromiso de apoyar sus cadenas de suministro y de mantener el nivel de servicio más alto posible, a pesar de la volatilidad sin precedentes en los mercados de combustibles», remacha la comunicación.

Maersk ha hecho lo propio mediante otro aviso emitido en las últimas horas. «Debido al bloqueo del suministro de combustible en Oriente Medio, se ha producido un aumento considerable en el precio del combustible, lo que ha dado lugar a un recargo temporal por combustible/energía para envíos terrestres en la región nórdica, que se aplicará a todos los envíos terrestres con destino a la región nórdica hasta nuevo aviso». En su caso, el recargo será de hasta el 15% y ha entrado en vigor esta misma mañana. MSC, la mayor naviera del mundo, ya actualizó sus tarifas el pasado día 16, con revisión al alza de los precios.

Noticias relacionadas

El de Vigo, con 155.655 TEU contabilizados hasta el pasado 30 de junio, es el puerto de referencia en Galicia para el transporte marítimo por contenedor, muy por delante de los volúmenes de Marín (21.219) o de Ferrol (7.082 TEU).