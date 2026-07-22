La matriz de Grupo Iberconsa renegocia con la banca el pago de dos 'paquetes' de deuda que vencen en 2027

Grand Appliance es una compañía familiar norteamericana especializada en la venta minorista de electrodomésticos y productos electrónicos de consumo. Con más de 30 tiendas y cinco centros de distribución en los estados de Wisconsin, Illinois, Iowa e Indiana, este grupo fundado en 1930 ha protagonizado la última operación inversora de Platinum Equity, el fondo que en el año 2019 se convirtió en el accionista de control de Grupo Iberconsa. Aunque el denominado holding period de Platinum —el periodo durante el cual tiene el activo en cartera— no suele exceder de los seis años, su permanencia en la multinacional pesquera ha rebasado ya ese tope y no tiene todavía fecha de caducidad.

Por lo pronto, la sociedad está inmersa ya en un proceso de renegociación de deuda, como consta en las cuentas de la sociedad matriz, Bering III, depositadas en el Registro Mercantil de Luxemburgo y consultadas por FARO. «El grupo —indica el mismo documento— ha iniciado conversaciones con entidades financieras para refinanciar su préstamo a plazo B [Term Loan B] y su línea de crédito revolving, con vencimientos en noviembre y mayo de 2027, respectivamente, con el objetivo de completar dicha refinanciación durante 2026». Desde la pesquera de Vigo optaron por no realizar comentarios respecto a estas negociaciones, para las cuales está barajando distintas alternativas.

Para sellar la compra mayoritaria de Iberconsa, en la primavera de 2019, Bering III suscribió un contrato de financiación sénior por 310 millones de euros de principal, devengando un interés anual del euríbor más un 7%. En paralelo, dispuso de una línea de crédito revolving con 75 millones de euros de tope, con un tipo de interés del 4,5% más euríbor. Estas condiciones fueron renegociadas ya en diciembre de 2023, alargando la fecha de vencimiento del contrato de financiación hasta noviembre de 2027 y haciendo lo propio con la línea de crédito, en su caso hasta mayo del año que viene. Y estos son los dos contratos que ahora pretende acomodar mejor a su generación de caja. Este tipo de refinanciaciones son habituales, si bien el importe aquí es superior al normal habida cuenta de que la de Iberconsa y Platinum es, todavía hoy, la transacción más costosa ejecutada para adquirir una pesquera española.

Los importes

De acuerdo a la última evaluación de la agencia de calificación S&P, emitida el pasado mes de junio, la línea de crédito RCF (siglas de revolving credit facility) por importe máximo de 50,6 millones de euros vence el 28 de mayo del próximo ejercicio, mientras que el préstamo del contrato de financiación —denominado TLB, de term loan B—, por 270 millones, es el que vencerá en noviembre. Las cuentas de Bering no anticipan si el grupo persigue una prórroga o una refinanciación más completa. En todo caso, Grupo Iberconsa encara estas conversaciones con una posición financiera más favorable que en el ejercicio pasado, tanto por la normalización en Argentina de las campañas de langostino (o gambón), los buenos resultados en las mareas de pota o la mejora de los precios en los mercados internacionales.

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De hecho, la propia S&P vaticina un incremento de la facturación de hasta el 17% para este 2026 en curso, con un gasto contenido en capex (capital expenditures) porque «las principales mejoras en fábricas y en la flota ya se han completado»; Iberconsa cerró 2025 con algo más de 450 millones en ventas consolidadas. En un primer periodo, tras la irrupción de Platinum, Grupo Iberconsa centró sus esfuerzos inversores en renovación de flota en Argentina, pero en los últimos meses ha puesto más el foco en sus actividades en Namibia y Sudáfrica, donde ha incorporado los buques Oukaume y Santa Princesa. Además, invirtió 15 millones en la factoría de Bouzas (Vigo), dedicada a la valorización de merluza o gambón. La pesca extractiva es su negocio core, razón por la que se desprendió de su participación en Protea, como desveló este periódico.