Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Compras gas RusiaNueva Ley AntitabacoLey segunda oportunidadNarcopiso VigoBorja IglesiasCasa Julio Iglesias OurenseConcierto Iván Ferreiro Vigo
instagramlinkedin

Resultados 2026

Iberdrola ganó un 22% más hasta junio y reafirma sus previsiones a cierre de año

La primera eléctrica del país obtuvo un beneficio neto de 4.340 millones de euros en el primer semestre del año

Ignacio Sánchez-Galán, presidente de Iberdrola.

Ignacio Sánchez-Galán, presidente de Iberdrola. / Iberdrola.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sara Ledo

Sara Ledo

Madrid

Iberdrola ganó 4.340 millones de euros hasta junio de 2026, un 22% más que en el mismo periodo del año anterior, según ha avanzado este miércoles la compañía. El beneficio neto ajustado, que excluye plusvalías por la venta de centrales térmicas en México, creció un 8%.

La compañía, que este martes anunció la compra de una distribuidora finlandesa, aumentó un 25% sus inversiones en el periodo, hasta un total de 7.000 millones de euros, con más de la mitad (4.400 millones) destinado al negocio de redes.

De hecho, los activos de redes crecen un 11% hasta cerca de 55.000 millones, principalmente en el Reino Unido (+11%), EE. UU. (+12%) y Brasil (+18%). De ese total, 40.000 millones corresponden a distribución (+6%) y 15.000 millones a transporte, con un crecimiento del 30% en el último año.

Noticias relacionadas y más

A partir de aquí la primera eléctrica española reafirma sus objetivos a cierre de año, cuando espera alcanzar un crecimiento superior al 8% en el beneficio neto ajustado y que estará marcado por mayores activos en redes, sobre todo de transporte y unos 2.100 megavatios adicionales de generación.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reino Unido activa su plan de gestión del pulpo para explotar la «plaga» a escala industrial: sus lonjas facturan ya más de 1 millón de euros por día
  2. Un día de espera y una cola que da la vuelta al auditorio de Castrelos para hacerse con una entrada para Chayanne
  3. La dueña china de Conservas Albo proyecta pérdidas por el descenso en las capturas de atún y krill
  4. La norma «vintage» de Vigo que «obliga» a todos los conductores a llevar cinta métrica en la guantera
  5. Desalojan uno de los narcopisos con mayor actividad en Vigo: entraban 40 personas al día a consumir y comprar heroína
  6. La comisión de fiestas del Carmen de Moaña deja la organización ante el escaso apoyo encontrado
  7. Condenado un padre en Vigo por agredir a un compañero de colegio de su hijo
  8. Varapalo del Tribunal Supremo a la eólica en Galicia: anula la autorización del Gobierno al parque Moeche por no tener en cuenta el impacto conjunto con otras instalaciones

DIRECTO | Mercado de fichajes, rumores y calendario del Celta de Vigo

DIRECTO | Mercado de fichajes, rumores y calendario del Celta de Vigo

Serralves em Luz 2026: un recorrido inmersivo y nocturno lleno de magia

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

Galicia frena la pérdida de médicos de familia tras quedarse sin un centenar en seis años

Galicia frena la pérdida de médicos de familia tras quedarse sin un centenar en seis años

Sánchez envía "solidaridad, apoyo y cariño" a las familias de las víctimas del naufragio de Cantabria

Carlos Núñez: «Galicia es un lugar que hace soñar; está tocada por una varita mágica»

Carlos Núñez: «Galicia es un lugar que hace soñar; está tocada por una varita mágica»

La Xunta traslada a afectados por el PIA de Cangas que "mayoritariamente" se construirán viviendas de protección pública

La Xunta traslada a afectados por el PIA de Cangas que "mayoritariamente" se construirán viviendas de protección pública

La Xunta reclama a Aceesca casi 800.000 euros de una subvención

La Xunta reclama a Aceesca casi 800.000 euros de una subvención
Tracking Pixel Contents