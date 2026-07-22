Galicia dispara un 82% las compras de gas a Rusia a las puertas del veto definitivo de la UE a las operaciones con el país

España y Argelia sellaron su reconciliación el pasado lunes con «un acuerdo político» con claro protagonismo de la energía. Después de años de relaciones enquistadas, desde que el Gobierno de Pedro Sánchez se posicionó a favor del plan de Marruecos para el Sáhara Occidental en marzo de 2022 y su histórico socio comercial, aliado del Frente Polisario en su apoyo a la independencia del pueblo saharaui, decidiera suspender el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de los últimos veinte años, los intereses de ambos países vuelven a cruzarse e, incluso, celebrarán una gran cumbre el próximo octubre. Sobre la mesa, el incremento de las importaciones de gas que busca el Ejecutivo español y el desarrollo de las fuentes renovables ansiado por el gabinete de Abdelmadjid Tebboune.

Argelia ya es un proveedor gasístico de referencia para España. A través de Medgaz, el gasoducto submarino que los une, llegan alrededor de un tercio de todas las importaciones de gas. Pero con el contexto geopolítico actual sabe a poco: nadie sabe qué pasará con el conflicto de EE UU e Israel contra Irán y con el estrecho de Ormuz; y desde principios de este año está prohibida la compra de gas a Rusia, aunque con periodos transitorios para los contratos vigentes que, en la práctica, dilatan el veto hasta el próximo 2027.

Galicia está exprimiendo la cuenta atrás antes del cierre de las operaciones con Rusia. Entre enero y mayo, las importaciones de gas de la comunidad desde el país se dispararon el 82%, hasta los 281,7 millones de euros, según el balance de la Secretaría de Estado de Comercio. Con tan solo cinco meses se supera ya de largo el saldo de todo 2025 (255,9 millones) y todo apunta a batir el récord histórico alcanzado en 2024 (306,7 millones). Es el principal abastecedor de este tipo de combustible para las empresas gallegas, fundamentalmente la planta de Reganosa en Mugardos. Le sigue EE UU, con ventas de gas a Galicia por valor de 33,7 millones.

En un contexto de crisis y precios elevadísimos a causa de las tensiones geopolíticas, la cesta energética de Galicia se encarece. Y mucho. El total de importaciones de combustibles y aceites minerales alcanzó los 1.721 millones de euros, un 8,6% más que en el mismo periodo de 2025. Además de las adquisiciones de gas a Rusia, destaca la partida completa con EE UU: 463,6 millones, tras un alza del 21,6%.

Otros mercados

Libia se consolida como socio energético de la comunidad. Las importaciones subieron el 12% y alcanzaron los 359 millones de euros. Las realizadas desde México, sobre todo petróleo, mermaron el 31,5%, con 292,5 millones. Desde Argelia llegaron combustibles por importe de casi 65 millones de euros; 52 millones suman las operaciones con Nigeria; y 48,8 millones con Venezuela, en este caso después de multiplicarse casi por tres. Los otros dos principales puntos de origen fueron Kazajistán (37,4 millones); y Canadá (24,8 millones).

La automoción rivaliza este año con la cesta energética.Sus importanciones se elevaron el 80%, unos 1.430 millones.

La otra cara de la coyuntura mundial es el lastre para el comercio internacional. Las empresas gallegas pisan el freno de sus ventas a otros países. Algo poco habitual y que amenaza el crecimiento económico de la comunidad. En mayo crecieron el 0,4% (2.671 millones de euros) y el acumulado anual deja un avance de solo el 0,1% (12.906 millones). Sobresalen las caídas de las exportaciones a mercados fundamentales como Italia (-10,5%), Reino Unido (-17,2%), Bélgica (-22%), al EE UU de los aranceles (-20%) y a la mayoría de países de Oriente Medio. Por productos, la automoción: -9,8% (3.693 millones).