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Cajeros automáticos para renovar el paro: Emprego extiende el autoservicio a 54 oficinas para evitar colas y agilizar los trámites

La medida se enmarca en la modernización de la red y los centros de formación dependientes, que este año cuenta con un presupuesto de 8 millones de euros

El conselleiro José González en la oficina de empleo de O Carballiño con los nuevos cajeros.

El conselleiro José González en la oficina de empleo de O Carballiño con los nuevos cajeros. / Xunta

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Julio Pérez

Julio Pérez

Vigo

El día a día en una oficina pública de empleo es mucho más de lo que se ve. En todo el mes de junio, por ejemplo, se registraron 33.707 altas de demanda de un puesto de trabajo y se dieron de baja 39.151. Son casi 2.500 operaciones al día. Quedan lejos aquellos años de cifras disparadas de parados en la resaca del estallido de la burbuja inmobiliaria a partir de 2008. Llegaron a superarse los 236.000. Ahora mismo son 105.700, el mínimo histórico. Y las colas para tramitar el alta ya no salen en los medios de comunicación. Tampoco el funcionamiento del servicio es el mismo, cada vez más online.

En un paso más para modernizar la atención a los usuarios, la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración acaba de instalar cajeros automáticos en sus 54 oficinas para facilitar los trámites de renovación o recuperación de la demanda. Las estrenó este miércoles el conselleiro José González en O Carballiño, donde las presentó como el camino a «una atención más autónoma, ágil y eficiente» para «avanzar hacia un servicio más eficaz, centrado en el asesoramiento personalizado y en la adaptación a las necesidades reales del mercado laboral».

El proyecto tuvo una primera fase piloto desde diciembre de 2024 en tres oficinas, las de Pontevedra-Pontevedra Biosbarra, A Coruña Centro y Santiago Norte. En todo el tiempo en el que estuvo en marcha se contabilizaron más de 200 gestiones. Las renovaciones telemáticas del paro pasaron del 33% en 2019 a superar el 90% en la actualidad. La implantación del autoservicio se enmarca en el proceso de modernización de las oficinas públicas de empleo de Galicia y sus centros de formación dependientes, que este año tiene una inversión de 8 millones de euros.

Nuevas tecnologías

José González recordó que las nuevas tecnologías forman parte ya de la actividad del servicio y puso como ejemplo la aplicación EMi (Emprego Intelixente), un sistema basado en inteligencia artificial y analítica avanzada como herramienta de orientación. Rastrea las necesidades del mercado de trabajo y las contrapone con la formación. Funciona en esas mismas 54 oficinas y permitió profundizar en el perfil de competencias de 108.000 personas, «con la consiguiente potenciación de su inserción laboral».

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A través del «seguimiento intensivo» de las demandas de empleo, la consellería ha podido detectar también aquellos usuarios con mayores dificultades para entrar en la ocupación. Este servicio se le ofreció a 58.000 personas y, de ellas, unas 18.400 lograron un empleo.

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