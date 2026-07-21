El sector financiero devuelve más de medio millón de euros a clientes de Galicia y el Banco de España avisa: crece el fraude con tarjetas y transferencias

El Banco de España recoge entre los casos de interés de su balance de las reclamaciones al sector financiero durante 2025 el expediente de una ciudadana que fue víctima de una estafa en una operación de venta de un bien. Recibió un choque por un importe superior al pactado. Ella misma transfirió la diferencia de la cuantía al emisor, que alegó un error. Pero el cheque fue impagado. La reclamante reprochó a la entidad financiera el abono del importe del cheque, Pensó que el ingreso era definitivo. «No obstante, una vez comprobado que el abono se realizó bajo la condición de su cobro (salvo buen fin), tal y como constaba en el justificante facilitado, no se apreció una actuación contraria a la normativa ni a las buenas prácticas bancarias», señala el organismo.

Hay ejemplos también de controversias con cuentas de personas con discapacidad, cuentas abandonadas, la modificación inesperada del tipo de interés de una cuenta remunerada, polémicas sobre el obligatorio preaviso con al menos tres meses de antelación a pymes por la cancelación de financiación, errores en la contratación de un préstamo al consumo... Y no siempre el banco tiene razón. En total, se presentaron 30.970 reclamaciones al servicio del Banco de España que vela «por una relación equilibrada y transparente entre las entidades y la clientela, facilita la resolución de conflictos y promueve el cumplimiento de las buenas prácticas del sector». Son un 44,8% menos que el ejercicio anterior, cuando se batió el récord histórico: 56.099. ¿La causa? El descenso de los escritos relacionados con los gastos de formalización de las hipotecas, «que no son competencia de la institución».

El Banco de España aflora «cambios relevantes» en las principales causas de las reclamaciones. «En particular, aumentaron de forma significativa las relacionadas con operaciones de pago con tarjeta o transferencias fraudulentas», advierte. Alcanzaron casi 9.200 quejas tras un incremento del 18,5% respecto a 2024. Esta temática ocupa ya la primera posición entre las demandas de los clientes, prácticamente el 30% del total, superando a los gastos de formalización (3.019); comisiones y gastos (2.580); y problemas con la información y la documentación (2.461).

Lo mismo está sucediendo en Galicia. Las reclamaciones mermaron el 33,9%, hasta las 1.573. De ellas, más de 400 se debieron a posibles fraudes, el 28%. La comunidad concentra el 5,1% de las quejas interpuestas en el conjunto del país, con una ratio de 6 demandas por cada 10.000 habitantes. En A Coruña se formalizaron 804 reclamaciones (-36,9%); 504 en Pontevedra (-34,87%); 140 en Lugo (-9,1%); y 125 en Ourense (-29,4%). En las cuatro predominan los casos de fraude y en todas la entidad con más expedientes es Abanca, a excepción de Lugo, donde es BBVA.

Devolución

Los técnicos del supervisor resolvieron 549 reclamaciones en Galicia, un 1% por debajo de 2024. En algo menos de la mitad, se dio la razón a los clientes, que lograron cobrar 590.136 euros, cuatro veces más, a una media de 1.074 euros en cada caso. Las resoluciones en el país rozaron las 10.900 e impulsaron el reintegro de 6,8 millones de euros, una cifra récord. «Este resultado refleja la importancia del sistema de reclamaciones como mecanismo de supervisión de la conducta de las entidades y como instrumento para corregir incidencias y proteger a los usuarios», refrenda el organismo gobernado por José Luis Escrivá.