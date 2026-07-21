Dos proyectos gallegos, un queso ecológico y un alga marina, premiados por BBVA por su sostenibilidad

Dos proyectos gallegos han sido reconocidos entre los diez ganadores de la séptima edición de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles. Se trata del queso Cagliata ecológico de Celega y del kombu de azúcar de cultivo ecológico de Porto-Muiños, dos productos que representan formas diferentes de combinar innovación, calidad alimentaria y respeto por el entorno desde Galicia.

La propuesta de Celega parte de la tradición láctea y de un modelo industrial vinculado al medio rural, mientras que Porto-Muiños ha sido distinguida por su trabajo con algas marinas cultivadas de forma controlada y con bajo impacto ambiental. Ambas empresas pasarán a formar parte del grupo de productores reconocidos por BBVA por integrar la sostenibilidad de manera medible en sus negocios.

Los productos premiados también protagonizarán una propuesta gastronómica elaborada por los hermanos Roca, una iniciativa que permitirá acercar al público dos modelos de innovación desarrollados desde Galicia: uno centrado en la transformación de la leche y otro ligado al aprovechamiento responsable del medio marino.

Un queso gallego pionero utilizado para elaborar mozzarella y burrata

Celega ha sido premiada por su queso Cagliata ecológico, una elaboración que la compañía presenta como pionera en España. Este producto se utiliza como base para alimentos de alto valor gastronómico, entre ellos la mozzarella y la burrata.

La empresa es una industria láctea gallega que experimentó una transformación profunda después de ser adquirida en 2017 por las cooperativas ganaderas Lemos y Coreber. El objetivo de esta operación fue mantener en el medio rural el valor añadido generado por la leche y reforzar un modelo empresarial vinculado directamente a las explotaciones ganaderas.

Desde entonces, Celega ha duplicado su facturación y ha consolidado una estrategia basada en la economía circular, la eficiencia en el uso de los recursos y la innovación industrial.

La compañía procesa actualmente alrededor de 450.000 litros de leche al día, una cifra que refleja la dimensión alcanzada por la actividad de la empresa dentro del sector lácteo gallego.

Su modelo productivo incorpora diferentes sistemas destinados a reducir el impacto ambiental. Celega cuenta con una planta propia de biogás, instalaciones de generación fotovoltaica y mecanismos para la recuperación y reutilización del agua empleada durante su actividad.

El jurado ha valorado tanto las características del queso Cagliata ecológico como el modelo empresarial que permite producirlo. El reconocimiento pone así el foco en una empresa que combina transformación alimentaria, innovación y mantenimiento de actividad económica en el entorno rural.

Porto-Muiños lleva el cultivo ecológico de algas gallegas al palmarés

El segundo proyecto gallego reconocido corresponde a Porto-Muiños, una compañía con más de 25 años de experiencia en el aprovechamiento de algas marinas para alimentación humana.

La empresa ha sido pionera en España en el cultivo ecológico de algas y ha recibido el premio por su kombu de azúcar, obtenido mediante un sistema de cultivo controlado y de bajo impacto.

La producción de esta alga no necesita tierra agrícola, agua dulce, fertilizantes ni pesticidas. Según la información facilitada, su cultivo contribuye además a preservar la biodiversidad y a avanzar hacia un modelo ligado a la economía azul.

El kombu de azúcar de Porto-Muiños cuenta con la certificación ecológica europea y ya ha recibido reconocimientos internacionales relacionados con su sostenibilidad.

Porto-Muiños fue distinguida por su trabajo con algas marinas cultivadas de forma controlada / cedida

Desde el punto de vista gastronómico, se trata de un alga de sabor suave y ligeramente dulce, con presencia de umami. Puede emplearse en caldos, arroces, guisos, legumbres y preparaciones vegetales, a las que aporta profundidad de sabor y valor nutricional.

El premio reconoce tanto el producto como el método utilizado para obtenerlo. Porto-Muiños ha construido su propuesta sobre el cultivo responsable del medio marino y sobre el desarrollo de alimentos diferenciados vinculados a los recursos naturales de Galicia.

Dos modelos distintos para innovar desde Galicia

Las dos empresas galardonadas parten de actividades diferentes, pero comparten una estrategia basada en la sostenibilidad y en el desarrollo de productos con valor añadido.

Celega representa un modelo asociado a la ganadería y a la transformación láctea. Su evolución empresarial busca mantener en el rural una parte mayor del valor generado por la leche y aplicar soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia de la planta.

Porto-Muiños, por su parte, ha desarrollado su actividad alrededor del cultivo y aprovechamiento alimentario de las algas. Su propuesta se sitúa dentro de un modelo vinculado a la economía azul y al uso responsable de los recursos marinos.

BBVA destaca que ambos proyectos reflejan la capacidad del sector agroalimentario gallego para unir innovación, calidad y protección del entorno.

La inclusión de sus productos en una propuesta gastronómica de los hermanos Roca ampliará la visibilidad de las dos compañías y permitirá presentar sus alimentos ante nuevos públicos.

Además de esta colaboración gastronómica, las empresas reconocidas contarán con un plan de difusión nacional para dar a conocer sus proyectos y explicar cómo han incorporado la sostenibilidad a sus procesos productivos.

Diez ganadores entre proyectos de todo el sector agroalimentario

Los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles reconocen cada año diez iniciativas pertenecientes a distintos ámbitos del sector agroalimentario.

La convocatoria incluye proyectos relacionados con la agricultura, la ganadería, la pesca, la elaboración y la transformación de alimentos. El elemento común entre todos ellos es la incorporación de criterios de sostenibilidad a su modelo de negocio.

La elección de los ganadores correspondió a un jurado integrado por especialistas de BBVA, El Celler de Can Roca y el Centro Tecnológico BETA, que actuó como oficina técnica especializada.

El proceso de selección partió de una visión amplia de la sostenibilidad. No se analizaron únicamente los aspectos medioambientales, sino también la solidez económica, el impacto social y la capacidad de los proyectos para mantener actividad y empleo.

Entre los factores evaluados figuraron el relevo generacional, la creación de puestos de trabajo, la contribución al territorio y la viabilidad de los modelos empresariales.

También se valoraron la innovación en los procesos productivos, la diferenciación de los alimentos, la participación en iniciativas de investigación y la posesión de certificaciones de calidad.

En el apartado ambiental, el jurado tuvo en cuenta el uso eficiente de los recursos, la gestión del agua, la reducción de la huella de carbono y el tratamiento de los residuos.

Un premio especial de 5.000 euros para el medio rural

Esta séptima edición incorporó también un premio especial dotado con 5.000 euros, dirigido a reconocer un proyecto desarrollado en un municipio de menos de 5.000 habitantes.

El reconocimiento recayó en la Cooperativa Tararaina-Ecoradis por su regaliz de palo.

Con esta categoría, los premios incorporan de forma específica la dimensión territorial y el papel de las pequeñas localidades en la producción agroalimentaria sostenible.

La iniciativa busca visibilizar proyectos capaces de generar actividad económica desde el medio rural y de mantener la vinculación entre producción, empleo y territorio.

BBVA destaca la transformación del sector agroalimentario

El director de Pymes de BBVA en España, José Luis Serrano, explicó que estos premios permiten identificar iniciativas que están avanzando en la transformación del sector agroalimentario mediante la incorporación real y medible de la sostenibilidad.

Serrano destacó además el papel del sector primario en la producción de alimentos, el equilibrio territorial y el mantenimiento de la actividad económica y del empleo en las zonas rurales.

La entidad considera que los proyectos reconocidos demuestran que la sostenibilidad puede integrarse en los modelos de negocio de forma compatible con la innovación, la competitividad y la creación de valor.

El premio a Celega y Porto-Muiños sitúa a Galicia dentro de este proceso mediante dos propuestas que parten de recursos y actividades muy diferentes, pero que coinciden en la búsqueda de modelos productivos con menor impacto.

Joan Roca pone en valor la innovación ligada al territorio

El chef y copropietario de El Celler de Can Roca, Joan Roca, destacó el trabajo de los productores que mantienen vivo el territorio y son capaces de innovar sin perder su vínculo con el entorno.

Los diez ganadores de esta edición se incorporarán al grupo formado por los 56 productores reconocidos anteriormente.

En el conjunto de las siete ediciones, los premios han recibido más de 1.000 candidaturas, según los datos facilitados por la organización.

Los proyectos seleccionados pasan a formar parte del mapa de la producción sostenible creado alrededor de estos galardones.

La participación de los hermanos Roca añade una vertiente gastronómica al reconocimiento. Los productos premiados serán utilizados en una propuesta culinaria destinada a mostrar sus posibilidades y a divulgar el trabajo de las empresas que los elaboran.

En el caso de los dos ganadores gallegos, esta propuesta permitirá presentar tanto las aplicaciones del queso Cagliata ecológico como las posibilidades culinarias del kombu de azúcar.

La sostenibilidad como parte del modelo de negocio

El reconocimiento concedido a Celega y Porto-Muiños no se limita a las características finales de sus productos. El jurado ha analizado también la forma en que cada empresa organiza su actividad y gestiona los recursos necesarios para producir.

Celega ha desarrollado sistemas de generación energética, recuperación de agua y economía circular dentro de una planta que procesa unos 450.000 litros diarios de leche.

Porto-Muiños ha apostado por un cultivo que prescinde de tierra agrícola, agua dulce, fertilizantes y pesticidas, y que se desarrolla mediante técnicas controladas de bajo impacto.

Estas diferencias reflejan la diversidad de soluciones que pueden aplicarse dentro del sector agroalimentario para avanzar hacia modelos más sostenibles.

El premio sitúa a ambas compañías entre los ejemplos seleccionados por BBVA para mostrar cómo la innovación puede aplicarse tanto a industrias vinculadas a actividades tradicionales como a nuevos modelos de producción alimentaria.

Para Galicia, el reconocimiento supone la presencia de dos proyectos propios entre los diez ganadores nacionales y refuerza la visibilidad de su sector agroalimentario.

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Celega y Porto-Muiños representan, respectivamente, la transformación de la producción láctea y el desarrollo de la alimentación basada en recursos marinos. Dos caminos distintos que comparten la búsqueda de calidad, innovación y una relación más responsable con el entorno.

Fuente: El Correo Gallego