La pontevedresa Virginia Pozo, fundadora de Coosy, recibe el CaixaBank Premio Empresaria en Galicia

La pontevedresa Virginia Pozo, fundadora y CEO de la marca de moda femenina Coosy, ha sido galardonada con el CaixaBank Premio Empresaria en Galicia. El jurado ha puesto en valor «su experiencia empresarial y contribución al crecimiento y transformación del territorio» entre las candidaturas aspirantes. Creó la firma en 2011 y ya cuenta con más de 25 puntos de venta propios y asociados y más de 200 puntos multimarca en España y otros mercados internacionales.

Esta empresa, con sede en Pontevedra, dio sus primeros pasos como tienda multimarca online, pero comenzó a diseñar y producir sus propias prendas poco tiempo después. Coosy destaca como sus pilares la apuesta por la producción nacional, con el 80% de sus prendas confeccionadas en talleres de cercanía; la sostenibilidad, el cuidado medioambiental y un destacado compromiso social que le lleva a apoyar diversas causas solidarias.

Tras esta fase regional, Virginia Pozo pasará a formar parte, junto con las otras 12 premiadas, de la Comunidad Premio Empresaria en LinkedIn, una red impulsada por CaixaBank que fomenta el networking, el intercambio de experiencias y el acceso a iniciativas exclusivas para empresarias referentes de todo el país. Además, optará al galardón nacional. La empresaria que lo gane tendrá la oportunidad de participar en un evento internacional de alto nivel junto a empresarias líderes de todo el mundo.

Juan Pedro Badiola, director territorial norte de CaixaBank, participó en el acto de entrega del galardón. Destacó que «historias como la de Virginia demuestran que el liderazgo empresarial femenino no solo transforma, sino que genera referentes cercanos para otras mujeres y para las nuevas generaciones». La pontevedresa suma un nuevo premio a su currículo: en enero, la asociación Empresarias Galicia la reconoció como Empresaria del año 2025 en la comunidad.