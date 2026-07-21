Factura fiscal por ser campeón del Mundo
Lamine Yamal pagaría hasta 379.000 euros a Hacienda: cuánto tributa cada jugador de España por ganar el Mundial
El dinero que tributa cada jugador de España tras ganar el Mundial podría rondar hasta el 54% y tendría un tratamiento fiscal en función de la residencia fiscal del futbolista
Ser campeón del mundo también tiene precio. España recibirá 50 millones de dólares (43,7 millones de euros, al tipo de cambio actual) tras conquistar su segunda estrella y derrotar a Argentina (1-0) el pasado domingo. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) prevé destinar cerca de la mitad de ese premio a los jugadores, hasta un 45% del total, equivalente a 22,5 millones de dólares (19,7 millones de euros). Sin embargo, la cantidad que terminará en manos de Hacienda puede variar en función de la residencia fiscal de cada futbolista.
¿Cuánto cobrará cada jugador?
Asumiendo que el bonus se reparte a partes iguales entre los 26 futbolistas convocados, recibirán un importe estimado de 865.385 dólares (757.581 euros). No obstante, esta cantidad podría variar en función de las condiciones definitivas del reparto aplicado por la RFEF. El premio se tendrá que declarar a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para aquellos futbolistas residentes fiscales de España.
Catalunya, entre las CCAA con la mayor factura fiscal
Los jugadores que militan en el FC Barcelona — como Ferran Torres, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Gavi o Dani Olmo— se enfrentarán a una de las facturas fiscales más elevadas de España. En el caso de estos futbolistas, la factura fiscal rondaría los 379.000 euros, siempre que mantengan su residencia fiscal en Catalunya. Esto se debe a que la prima del Mundial tributaría en Catalunya un tipo marginal cercano al 50,14%, según estimaciones realizadas por los técnicos de Hacienda (Gestha) y el despacho RCM Legal. En comunidades como Madrid, este tipo marginal es del 45,14%.
Valencia, donde se paga más IRPF
La Comunidad Valenciana presenta el tipo marginal más elevado de España, de hasta el 54%, mientras que en Catalunya se sitúa en torno al 50,14% y en Madrid baja al 45,14%, según estos cálculos. Las normas fiscales son más favorables en regiones como el País Vasco o la Comunidad Foral de Navarra, donde futbolistas como Unai Simón, Mikel Oyarzabal, Aymeric Laporte o Nico Williams podrían llegar a tener un tipo marginal de hasta el 40%.
Por otro lado, la cantidad que se lleva Hacienda también varía para aquellos jugadores que no son residentes fiscales en España. Esto puede ser el caso para futbolistas que compiten en clubes en Reino Unido, Francia o Alemania. Son ocho jugadores los que están en clubes extranjeros, como Pedro Porro (Tottenham), Rodri (Manchester City), Mikel Merino (Arsenal) o Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain). Los futbolistas que compiten en la Premier League alcanzarían una tributación de hasta el 45%. En paralelo, militantes de la Bundesliga como Álex Grimaldo podrían enfrentarse a un impuesto de hasta el 47,5% en Alemania.
La incógnita es en Marc Cucurella. El lateral fue convocado como jugador del Chelsea, pero posteriormente cerró su fichaje por el Real Madrid. En su caso, la tributación dependerá de dónde mantenga finalmente su residencia fiscal.
¿Hay impuestos por el Balón de Oro?
En el caso de los galardones que concede la FIFA al mejor jugador (Balón de Oro), el mejor portero (Guante de Oro) y el máximo goleador (Bota de Oro), no llevan un premio económico. En este sentido, Rodri y Unai Simón no tendrán que tributar esos premios.
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Fuente: El Periódico
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