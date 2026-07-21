Bimba y Lola acelera su expansión en China con 3 tiendas, desembarca en Georgia, Líbano y República Dominicana, y cierra en EE UU

Bimba y Lola está «en un punto de madurez». Lo dice su consejero delegado, José Manuel Martínez, para marcar el punto de inflexión en la trayectoria de la compañía, cumplidos los 20 años en el mercado. Nació con el foco puesto en España y Portugal y, aprovechando el rápido reconocimiento de la marca, la segunda fase de expansión se centró en los países de habla hispana, con México a la cabeza. Ahora el plan viaja por nuevos mercados. «Estamos en una etapa donde el reto es llevar el éxito y fuerza de la marca a nuevos mercados, que pueden ser en Europa, en Asia, quizás EE UU», como explicaba el ejecutivo en una visita de Faro de Vigo a la nueva sede corporativa en febrero.

La compañía alcanzó las 321 tiendas en su último ejercicio fiscal, cerrado el pasado 28 de febrero. Son 11 más que un año atrás. Está presente con establecimientos físicos en 34 países, según desvela en el Estado de Información No Financiera que acaba de publicar. Con algunas importantes novedades.

Bimba y Lola recuperó la apuesta por China el pasado año. Llegó a firmar un importante acuerdo con Grupo ImagineX, filial de The Lane Crawford Joyce Group —referencia de la distribución de moda en el país— para desembarcar en las grandes ciudades del gigante asiático con 30 tiendas. Solo se llegó a inaugurar una pop-up, pero sin más. En septiembre de 2025 anunció la apertura del primer punto de venta en Shanghái de la mano de un nuevo socio (Zeying Group). China volvía al radar. Pero sin prisas, ni objetivos concretos. «Poco a poco», detalló entonces la firma, que ya tiene entre manos 3 tiendas allí.

A la red comercial se incorporaron también Georgia, Líbano y República Dominicana, en este último caso con dos establecimientos. La otra cara es la salida de EE UU, al menos de momento. Operaba con dos tiendas. Ya no figuran en la información oficial de la compañía, donde sigue destacando claramente España (159 tiendas, tres más que el ejercicio precedente); seguida de México (53, después de dos aperturas); y Portugal (20, una menos). Se mantienen las 9 de Chile y las 8 de Corea del Sur. En Colombia bajan de 7 a 6; aumentan a 5 los establecimientos en Perú y en Polonia; suben a 7 en Uruguay; en Singapur son 5, frente a los 7 que había; y en Reino Unido hay dos menos, 4.

De los 321 puntos de venta en total a 28 de febrero, 163 son tiendas propias, lo que supone un descenso de 9. En centros comerciales pasan de 107 a 112; y de 31 a 45 en régimen de franquicia, «consolidándose como una palanca clave en la estrategia de expansión internacional del grupo».

El negocio

España también aguanta como «principal motor de ingresos» de Bimba y Lola, «sin perjuicio de que los mercados internacionales supongan ya una parte significativa del negocio». Concretamente, alrededor del 46%, «lo que refleja el grado de consolidación del proceso de internacionalización del grupo». Además de la diversificación geográfica, la empresa fundada por las hermanas Uxía y María Domínguez refuerza «su alcance global» con la plataforma de comercio electrónico y la presencia en marketplace de terceros en «mercados estratégicos». «Este enfoque complementa la red de puntos de venta físicos y contribuye a un modelo de crecimiento más flexible y escalable», señala la compañía, que tiene en el canal online ya el 22% de las ventas (21% en el ejercicio anterior).

Bimba y Lola acumula un volumen de activos de 183,7 millones de euros. La cifra de negocio avanzó otro 7%, hasta alcanzar un récord de 249,7 millones de euros. El resultado bruto de explotación ascendió a 32 millones de euros (13 millones más); y el beneficio neto se situó en 8 millones.

A finales del ejercicio contaba con 1.779 personas en plantilla. El número de trabajadores creció en 18, «un incremento moderado respecto al ejercicio anterior, vinculado principalmente a la evolución de la actividad comercial en los distintos mercados en los que opera». La inmensa mayoría (1.547) son mujeres.