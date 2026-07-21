Las ayudas al motor de la Xunta se podrán solicitar desde el 29 de julio

El plazo para solicitar el tercer paquete de ayudas extraordinarias aprobado por la Xunta para el sector de la automoción, dotado con 45 millones de euros, se abrirá el 29 de julio. Lo anunció la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en una visita a las instalaciones de Valver, en el polígono industrial de Areas, en Tui. El Diario Oficial de Galicia (DOG) recogió este martes la publicación de la convocatoria.

«Continuamos nesa aposta por un sector clave dentro da industria galega, con esa estratexia de industrialización coa que pretendemos ir aumentando, pouco a pouco, a achega que fai a industria á economía galega, que está nun momento moi bo, pero precisa de acompañamento e da colaboración da Administración coas empresas», indicó la conselleira de Economía e Industria.

Lorenzana puso en valor el trabajo de Valver, una empresa «punteira» que es parte de la «extraordinaria cadea de valor» del sector de la automoción en Galicia, gremio que se beneficiará de la iniciativa autonómica. El programa de ayudas se estructura en tres líneas de actuación con un importe de 15 millones de euros cada una. La primera, para proyectos de desarrollo experimental y de innovación en organización y procesos; la segunda, para actuaciones en materia de protección del medio ambiente y descarbonización; y la tercera, dirigida a las pymes para facilitar su adaptación a la movilidad verde, descarbonizada y conectada.

Las ayudas, diseñadas tras un proceso de diálogo con el Clúster da Automoción e Mobilidade de Galicia (Ceaga), podrán alcanzar hasta un máximo de 10 millones de euros y las empresas podrán acceder a varias líneas. Todos los proyectos deberán contar con una inversión subvencionable mínima de 100.000 euros. Además, para facilitar la ejecución de las actuaciones, se prevé un pago anticipado del 80% de la subvención, que se tramitará de oficio y sin necesidad de constituir garantías.

Podrán alcanzar el 50% en los proyectos de desarrollo e innovación y el 32,5% en las inversiones de protección ambiental y descarbonización, en función del tamaño de la empresa. En el caso de las pymes, se subvencionará hasta la mitad de los gastos de consultoría asociados a los proyectos de transformación y modernización productiva.