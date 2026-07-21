La australiana ETM completa la compra de la mina estratégica de coltán de Penouta y tramita una nueva licencia de explotación para apurar la reapertura

La mina de Penouta, el único yacimiento de coltán a las puertas de reactivarse en toda Europa Occidental, forma parte ya de la cartera de Energy Transition Minerals (ETM), junto al resto de proyectos de explotación que la promotora australiana tiene en Europa Occidental, Norteamérica y Groenlandia. A través de su filial española, formalizó el lunes en A Coruña la escritura pública de transmisión de las licencias, «un hito importante en la estrategia de la compañía para convertirse en productora de minerales críticos de importancia estratégica», recoge el hecho relevante remitido a ASX, el mercado de valores de Australia.

ETM se convierte oficialmente en titular de la explotación «y avanza en los preparativos para su puesta en marcha bajo criterios de seguridad, sostenibilidad y generación de valor para el territorio». En trámite tiene ahora mismo la solicitud para la concesión de una nueva licencia de explotación, otro paso fundamental para reanudar las operaciones mineras. ETM Spain prevé completar la petición «progresivamente» con la documentación adicional que respalda la vuelta a la actividad de la instalación, como el informe tecnoeconómico que se está elaborando y estará listo a finales de 2026; y «estudios ambientales, de rehabilitación y sociales detallados» exigidos por la ley.

«La finalización de la transacción de Penouta representa un hito transformador en la historia de ETM, ya que continuamos nuestro camino para convertirnos en un productor de minerales críticos, lo que nos otorga la propiedad total de un activo minero avanzado con un camino claro de regreso a la producción», valora Daniel Mamadou, director general de ETM. «Nuestro objetivo inmediato es agilizar la revisión operativa detallada de las operaciones y los estudios necesarios para que la mina vuelva a operar lo antes posible –añade en la comunicación a ASX–. Mantendremos informados a los accionistas a medida que avancemos en este importante proyecto».

«Con la formalización de esta adquisición culminamos un proceso clave para el futuro de Penouta. Nuestro objetivo es impulsar una reapertura ordenada, segura y sostenible, que contribuya al desarrollo económico y social de Galicia y refuerce la cadena europea de suministro de materias primas críticas», apuntó también Jorge Gil, director en España del grupo. Él será el encargado de presentar los detalles del proyecto y explicar los próximos pasos a dar para la reapertura de la mina a los vecinos de la zona en un encuentro este miércoles en la Casa da Cultura de Viana do Bolo a partir de las 20.15 horas «como parte de su compromiso con la transparencia y la participación local».

Nuevo plan

ETM se hizo con el proyecto en la subasta tras el fallido proyecto de Strategic Minerals. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló en junio de 2024 el permiso de explotación por considerar «insuficiente» el estudio de afectación ambiental, «al omitir su impacto en la Red Natura 2000, una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad, la cual consta de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)». Strategic Minerals entró en concurso de acreedores y se fueron a la calle los 55 trabajadores.

El nuevo plan de la promotora australiana, que apuesta por «proyectos mineros de alta calidad», incluye «la aplicación de los estándares de mejores prácticas en materia ambiental, social y de gobernanza en el desarrollo y reactivación» con el foco puesto en el impulso laboral y económico de la zona «y la sostenibilidad a largo plazo». Reivindica la mina de Penouta como «un activo altamente estratégico de minerales críticos». Tiene firmados ya dos acuerdos con los propietarios de la Comunidad de Montes Dehesa da Chanca que, entre otras cuestiones, priorizan la contratación de vecinos de la zona tras la reapertura.