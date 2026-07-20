Recursos de Galicia (RDG) abre su capital a nuevas empresas para captar hasta 107 millones y acometer la compra de más parques eólicos y otras instalaciones

Recursos de Galicia (RDG) firmó en febrero con Sinia su gran adquisición hasta ahora. La sociedad impulsada por la Xunta junto a 32 conocidas empresas de la comunidad para fomentar la «reversión del beneficio en el territorio y en las personas» de la explotación de los recursos naturales autóctonos compró a la filial de renovables de Banco Sabadell el parque eólico Mondigo por 75 millones de euros. Tiene 11 aerogeneradores y 49,5 megavatios (MW) de potencia en operación desde finales del pasado año. A los concellos de Ribadeo y Trabada, donde se ubica, y también al de Barreiros, por donde pasa la línea de evacuación, se les ofreció entrar en la propiedad de la instalación, cuya producción va a permitir bonificar el 80% del coste de la electricidad en el recibo de la luz de vecinos que vivan en un radio hasta 1,8 kilómetros del parque.

«El mercado nos ha brindado una oportunidad que nos va a permitir avanzar en el cumplimiento de nuestro plan estratégico para proveer de electricidad competitiva a los gallegos y estabilizar los costes para nuestras empresas, entre otros objetivos», explicó Emilio Bruquetas, consejero delegado de RDG, tras la operación. Ante el bloqueo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a la construcción de decenas de parques, a RDG no le ha quedado remedio que dejar de lado su pretensión de ser promotora de proyectos desde cero y adquirir activos en venta. Y necesita caja para hacerlo.

Para eso lanza la primera gran búsqueda de nuevos recursos tras la ampliación interna ejecutada hace un año entre sus socios actuales. El capital social de RDG asciende en este momento a 43,6 millones de euros y se prevé que llegue a entre 100,6 y 150,9 millones, lo que implica un objetivo de captar entre 57 y 107,3 millones de euros más. Lo anunció este lunes la Xunta en calidad de principal accionista. Maneja el 34,44% de la sociedad y aspira a mantener ese mismo porcentaje.

Esta vez no habrá inyección directa de administración autonómica. Acudirá a la ampliación de capital con «sus participaciones en activos energéticos dentro de territorio gallego». ¿Cuáles? El 30,92% que la Xunta controla en Nedgia Galicia (la antigua Gas Galicia, en la que comparte accionariado con Naturgy); y «entre el 3% y el 4%» de seis parques eólicos en manos del Instituto Enerxético de Galicia (Inega). Además del recinto experimental Sotavento, la Xunta está presente en el accionariado de Sistemas Energéticos Mañón Ortigueira (4%); Eos Pax II A (3%); Energías Ambientales de Somozas (3%); Energías Especiales de Careón (3%); Parque Eólico de San Andrés (3%); Sistemas Energéticos Chandrexa (3,93%); y Parque Eólico A Capelada (3%).

El valor de la participación «será fijado por un experto independiente designado por el Registro Mercantil». Este mismo mes se solicitará la correspondiente tasación.

Los accionistas

Además de la Xunta, en RDG participan Abanca (11,5%); Martabela, una sociedad vehículo de inversión de Megasa y Finsa (11,5%); Invenatur, propiedad de Copasa, Valtalia y Gesuga (11,5%); Cabicastro, otra sociedad vehículo de Grupo Nogar, Grupo Pérez Rumbao, Conservas Rianxeira, Lucasiñas y Grupo Revi (11,5%); y Gadisa (5,7%): El 13,9% se reparte entre Exlabesa, ARP Global, Ain Active, Wind1000, Ence Terra; e Iniciativa Patrimonio Natural de Galicia, donde se agrupan las acciones de Grupo Intaf, Genesal, Industrial Recense, Mecanizados Acebrón, Cover Global, Edigal, Tecdesoft, Ertec Iberia, Integria Energía Empresas Eurozona, Sertogal y Twinleads, todos los socios de Cluergal, Grupo Servicio Móvil, Cerámica Campo, Aceites Abril y Megaro Foods.

En esta nueva ampliación podrán participar los socios fundadores, pero también otros nuevos. Igual que a estos, «se les exigirán dos condiciones: compromiso con Galicia, materializado a través de su domiciliación en la comunidad autónoma, y que la principal fuente de sus ingresos no proceda ni de la energía ni de la minería». RDG y la Consellería de Economía iniciarán esta semana una ronda de contactos con clústeres y confederaciones de empresarios «para que las empresas que deseen sumarse conozcan el procedimiento para hacerlo». Participarán la conselleira María Jesús Lorenzana y Emilio Bruquetas. La Xunta confía en aprobar definitivamente la ampliación en diciembre.