Portugal, Estados Unidos y Alemania sostienen al granito gallego en su peor año exportador desde 2010

Usar tijeras para cortar una cinta colorida en la inauguración de una nueva calle o edificación. La tradición se remonta a la Francia del siglo XIX, cuando esta escéntrica práctica comenzó a emplearse para marcar la apertura oficial de los caminos y las líneas de ferrocarril que se iban construyendo, simbolizando el acceso a nuevas oportunidades y la superación de las barreras existentes. Tijeras en mano, ese mismo ritual lo repitió hace casi dos años el ministro de Industria y Comercio de Marruecos, Ryad Mezzour, en la inauguración de las nuevas instalaciones de SinaStone en Casablanca. Una superficie de 45.000 metros cuadrados para procesar piedra natural en un país clave para el granito gallego. Y el ejemplo perfecto de cómo la industria extranjera y su capacidad no han hecho más que medrar en un entorno internacional cada vez más competitivo, arañando poco a poco cuota a la producción made in Galicia.

Inauguración de la nueva fábrica y showroom de SinaStone en Casablanca, con la presencia del ministro marroquí de Industria y Comercio, Ryad Mezzour. / Ministerio de Industria y Comercio de Marruecos

Es una presión que se ha hecho notar especialmente estos últimos años, como consecuencia de la ralentización de la construcción a nivel mundial por el alza de tipos para contener la inflación; el boom de nuevos materiales competidores, como los sinterizados; o la pérdida de dimensión tras la marcha de una firma referente como lo era Levantina. El grifo no deja de gotear, mes a mes, con nuevos descensos en las ventas al exterior de un gremio habituado a jugarse fuera una parte crucial de sus ingresos. Hasta abril, según los datos más actualizados, la comunidad solo exportó 125.500 toneladas de granito valoradas en 25,1 millones de euros, un 16,3% menos.

Se trata así del peor arranque de ejercicio desde 2010. Y lo es, en términos económicos, por culpa del retroceso que siguen experimentando los envíos de piedras de talla o de construcción trabajadas y sus manufacturas. En otras palabras, el granito elaborado: el que mayor valor añadido y riqueza genera para el territorio gallego. Esta partida apenas alcanza las 35.300 toneladas, un 28% menos que hace un año y la mitad que en el primer cuatrimestre de 2024. Y aun suponiendo menos del 30% del total exportado por peso, representa más del 55% del valor exportado.

Si la situación se analiza por mercados, la mitad de las ventas internacionales del granito trabajado en Galicia recae en tres países: Portugal, a la cabeza (6,3 millones), seguido de Estados Unidos (3,9 millones) y Alemania (2,3 millones). Completan el top cinco Túnez y Marruecos (dos millones respectivamente). Y es precisamente en este último mercado donde más están sufriendo las exportaciones de la comunidad, teniendo en cuenta que se han desplomado entre un 70% y un 75% en comparación con los niveles registrados entre enero y abril de los cinco últimos años.

Radiografía exterior

Ante el retroceso de las ventas, el Clúster del Granito ha activado SmartGranito, una plataforma para detectar nuevas oportunidades en el actual entorno de incertidumbre. A preguntas de FARO en una consulta realizada en mayo, la representación del sector reconocía que «Oriente Próximo y Norte de África presentan dinamismo en obra nueva, urbanización y grandes proyectos de representación. Estados Unidos y Europa ofrecen entornos más exigentes, pero adecuados para estrategias de margen basadas en calidad, diseño y servicio técnico. Y en Asia-Pacífico, la oportunidad existe, aunque de forma selectiva, ligada a segmentos premium y proyectos singulares».

«El sector se está adaptando con un enfoque más afinado», aseguraban asimismo desde el gremio sobre su estrategia: «Menos peso del volumen y mayor orientación al valor». «En los últimos años se ha invertido en eficiencia productiva, digitalización y sostenibilidad, y eso está permitiendo mejorar la posición competitiva», añadía el Clúster, recalcando que «ya no se ofrece solo material, sino una solución técnica —⁠producto elaborado, piezas especiales, prefabricados y soporte a la prescripción⁠— con trazabilidad y respaldo documental».