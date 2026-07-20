Las nuevas ayudas de la Xunta al motor cubrirán hasta el 50% de la inversión

El Consello de la Xunta aprobó este lunes la tercera convocatoria extraordinaria de ayudas dirigida al sector de la automoción, como avanzó FARO. Dotada con 45 millones de euros, busca «acelerar la transición hacia el vehículo eléctrico, avanzar en la descarbonización de los procesos productivos y reforzar la competitividad de un sector industrial clave para el presente y el futuro de Galicia».

Estas ayudas, promovidas por la Consellería de Economía e Industria a través del Igape, podrán alcanzar el 50% en los proyectos de desarrollo e innovación y el 32,5% en las inversiones de protección ambiental y descarbonización, en función del tamaño de la empresa. A las pymes, se les subvencionará hasta la mitad de los gastos de consultoría asociados a los proyectos de transformación y modernización productiva.

La convocatoria se publicará este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia no competitiva y podrán beneficiarse de ellas las empresas de la automoción con centro de trabajo en Galicia y agrupaciones empresariales en las condiciones previstas para cada línea de actuación.

La iniciativa autonómica de impulso al motor se estructura en tres líneas de actuación. La primera está destinada a proyectos de desarrollo experimental e innovación en organización y procesos; la segunda, a actuaciones en materia de protección del medio ambiente; y la tercera se dirige a las pymes para facilitar su adaptación a la movilidad verde, descarbonizada y conectada.

La convocatoria se enmarca en el Plan Director de Automoción, dotado con 230 millones. Incluye entre sus prioridades «reforzar la industria de la automoción, impulsar la innovación y consolidar Galicia como referente en este ámbito». Entre sus objetivos: acelerar la transición al vehículo eléctrico, descarbonizar el sector, fomentar la autonomía estratégica de la comunidad y favorecer el crecimiento de la cadena de valor.