Navantia Ferrol pisa el acelerador: los trabajadores exigen dos nuevas fragatas para blindar el empleo

La jornada del 20 de julio es un día clave para la ría de Ferrol, pero los trabajadores del naval no bajan la guardia. La puesta de quilla de la Menéndez de Avilés (F-113) este martes ha servido como escenario para una reivindicación que trasciende lo técnico. El presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol, Carlos Díaz, destacó el "cumplimiento escrupuloso" de los plazos del programa F-110 para reclamar al Ministerio de Defensa la formalización de dos nuevas unidades.

El acto de la puesta de quilla se hizo con siete meses de adelanto sobre la fecha prevista, según comunicó la propia compañía pública. El director general de Armamento y Material de la Armada, el almirante Aniceto Rosique, ha presidido el evento, consistente en la colocación del bloque 212 de la unidad en la grada número dos de la planta naval. Navantia destacó que el acto se limitó a ser un "evento de trabajo enmarcado dentro de la actividad productiva habitual" y estimó que el adelanto en este hito "confirma la buena marcha del programa, fruto de la estrecha colaboración" con el Ministerio de Defensa.

La plantilla, que sostiene junto a la industria auxiliar cerca de 9.000 empleos en Ferrolterra, busca evitar el valle de actividad que podría producirse al término del actual ciclo. Más allá de la carga de trabajo inmediata, Díaz insiste en una hoja de ruta a largo plazo: un plan estratégico que contemple, como eje central, la construcción del dique cubierto. Esta infraestructura no es un lujo, sino una necesidad competitiva, permitiría recortar un 25% los costes y tiempos de entrega.

El dirigente sindical detalló que el programa avanza conforme a lo previsto: la F-111 ya está a flote tras su botadura el pasado septiembre, la F-112 afronta la recta final de su construcción con botadura prevista en octubre, y la F-114 ya cuenta con bloques en fabricación. En materia de empleo, Díaz cifró en unos 9.000 los puestos vinculados a la actividad del astillero, entre plantilla propia e industria auxiliar, una cifra que calificó de "muy importante" para Ferrolterra.

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En el astillero, el mensaje es unánime: la confianza de la Armada tiene cimientos sólidos, pero el futuro exige blindar el relevo generacional y la modernización de unas instalaciones que quieren seguir siendo, por derecho propio, el principal referente de la construcción naval de gran porte en España.

Fuente: La Opinión A Coruña