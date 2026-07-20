Las hipotecas sobre viviendas caen un 0,1% en mayo

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas cedió en mayo el 0,1% en tasa interanual, hasta 42.213 operaciones, con lo que ha roto una racha de 22 meses ininterrumpidos al alza, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Desde enero el número de hipotecas sobre viviendas ha crecido un 6,2% y el importe medio de estas transacciones alcanzó en mayo 174.866 euros, un 9,7% más que en el mismo mes de 2025. El importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad (procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente) creció un 12,1%, indica el INE.

Para las hipotecas constituidas sobre viviendas, el tipo de interés medio fue del 2,98%, siete centésimas más que en mayo de 2025 y el más alto desde junio de ese año, con un plazo medio de amortización de 25 años. El 60,9% de las hipotecas sobre viviendas se firmaron en mayo a un tipo de interés fijo, con lo que suma ya nueves meses por encima del 60%, y a tipo variable se cerraron el 39,1% de las operaciones. El tipo de interés medio al inicio fue del 3,00% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,96% para las de tipo fijo.

En cuanto a las hipotecas con cambios, el número total que experimentó cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la propiedad disminuyó un 17,1% en mayo en tasa anual.

Las novaciones, o modificaciones con la misma entidad financiera, se redujeron un 23,4%; las subrogaciones al deudor, que es cuando cambia el titular, aumentaron un 4,0%, y las subrogaciones al acreedor, cuando cambia de entidad, un 14,5%. El INE destaca en su nota que el 82,9% de las 9.342 hipotecas con cambios en sus condiciones se debieron a modificaciones en los tipos de interés.

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Desglosados los datos por comunidades autónomas, aquellas con mayores aumentos en la tasa de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas en mayo fueron la Comunidad Foral de Navarra (33,5 %), Canarias (16,5 %) y Cataluña (9,3 %). Por el contrario, las que presentaron mayores descensos fueron Baleares, donde se redujeron un 19,6 %, Cantabria (17,9 %) y la Región de Murcia (13,2 %).

Fuente: El Periódico