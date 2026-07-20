Fin al bum de las hipotecas en Galicia: el mercado encadena tres meses de caída por los altos precios y unas condiciones menos favorables

El mercado hipotecario deja atrás la era de euforia que vivió en los dos últimos años. Galicia encadena ya tres meses con descenso en el número de préstamos constituidos para la compra de vivienda, rompiendo con la racha alcista que había llevado el número de operaciones a su máximo en 15 años. En mayo se inscribieron 1.548 hipotecas en los registros de la propiedad en Galicia, lo que supone un 10,2% menos que en el mismo mes de 2025, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La caída se suma a las de abril (-2,6%) y marzo (-20,7%) y sitúa a la comunidad en el grupo de las diez donde se resintió el mercado. Fue, en concreto, la séptima con un retroceso más acusado, mientras en el conjunto del país la firma de hipotecas bajó un tímido 0,1%, con 42.213 préstamos hipotecarios. Parece una contención anecdótica, pero supone poner fin a dos años en positivo.

El acceso a una vivienda se complica más

¿Qué explica esta pérdida de fuelle en la que los expertos del sector inmobiliario ven una cambio de ciclo? Por un lado, todo indica que los altos precios de la vivienda han acabado por enfriar la demanda, al aparecer en escena un segundo elemento que encarece las hipotecas: el alza de los intereses impulsada por la banca ante la expectativa de una subida del precio del dinero por parte del Banco Central Europeo (BCE), que se materializó en junio con la primera subida de los tipos desde 2023 para volver a meter en cintura la inflación tras el impacto de la guerra en Oriente Medio. Y, aunque se prevé que el organismo opte por pausar el endurecimiento de la política monetaria en la reunión que celebra este jueves, los mercados apuntan a septiembre como fecha para otra potencial subida.

La señal de freno en el mercado inmobiliario ya la dio antes la estadística de compraventa de viviendas, con una clara tendencia a la baja: en mayo se sellaron 2.068 operaciones en Galicia, un 11% menos que un año antes. El fuerte encarecimiento de la vivienda en los últimos tiempos, impulsado por la escasa oferta de pisos y casas y el repunte de los costes de construcción, es una de las principales barreras de acceso al mercado, sea con o sin hipoteca. El metro cuadrado alcanzó en el primer trimestre los 1.627 euros para la vivienda libre en Galicia, lo que supone un 13,3% más en un año y un máximo histórico.

hipotecas / EUROPA PRESS

Hipotecas cada vez más elevadas

La escalada de precios se refleja en la cantidad de dinero que los bancos prestan para comprar viviendas. Según el INE, el importe medio de las hipotecas registradas en mayo fue de casi 143.500 euros, un 16% más que en el mismo mes del año pasado, lo que en dinero supone cerca de 20.000 euros más.

Otro de los motivos que puede influir en el aparente cambio de tendencia en el mercado hipotecario es la subida de los intereses. El tipo medio de los préstamos sobre viviendas fue del 2,98% en mayo, el más alto desde junio de 2025, lo que probablemente contribuyó a reducir las operaciones. Por modalidad, el tipo medio de las hipotecas fijas se situó en el 2,96%, mientras que el de las variables fue del 3%. En el conjunto de España, seis de cada diez préstamos se inscribieron con un interés fijo y el 39,1% restante se constituyeron con un interés variable o mixto.

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La banca se vuelve más prudente

"El crédito sigue disponible, pero cada vez con mayor selección de los perfiles y unas condiciones algo menos favorables. Tras un largo periodo de intensa competencia comercial, la banca comienza a priorizar la rentabilidad frente al crecimiento del volumen de nuevas operaciones", señala la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos. Desde este portal inmobiliario constatan que, tras unos años de intensa expansión, el mercado inicia una etapa caracterizada por "una mayor normalización de la actividad". Matos lo atribuye no tanto a un posible "deterioro de la financiación" por la subida de tipos como al "alto nivel alcanzado por los precios".

Fuente: El Correo Gallego