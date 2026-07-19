Galicia eleva un 7,5% el gasto en I+D en tecnología y roza los 347 millones

Galicia reforzó en 2024 su apuesta por la investigación y el desarrollo (I+D) en los sectores de alta y media-alta tecnología, con un aumento del gasto interno del 7,5% respecto al año anterior. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recién publicados, la inversión rozó los 346,8 millones de euros, frente a los 322,7 millones contabilizados en 2023, lo que supone un incremento de 24,1 millones en un año. En 2022, fueron 247,1 millones de euros.

No obstante, el peso de Galicia en el conjunto nacional permanece estable. La comunidad concentró el 3,7% del gasto español en I+D interna en estos sectores tanto en 2023 como en 2024, lo que indica que el crecimiento gallego ha ido en línea con el registrado en el conjunto del país.

La evolución del empleo en I+D fue en sentido contrario a la inversión. El personal dedicado a estas actividades, medido en equivalencia a jornada completa (EJC), cayó un 6,9%, desde 4.658,6 hasta 4.336 entre 2023 y 2024, lo que supone una pérdida equivalente a más de 322 jornadas completas de trabajo investigador.

Ese descenso también se refleja en el peso de Galicia dentro del conjunto nacional en este apartado. Si en 2023 la comunidad reunía el 5,4% del personal dedicado a la I+D en los sectores de alta y media-alta tecnología en España, ese porcentaje cayó en 2024 hasta el 4,7%, una pérdida de 0,7 puntos que evidencia una menor aportación gallega al empleo investigador del país.

Estructura del sector

La estructura de los sectores manufactureros de alta y media-alta tecnología ganó dimensión en 2024, con un aumento del 6,3% en el número de establecimientos, que pasaron de 1.102 a 1.171. Sin embargo, la actividad económica mostró una evolución desigual: la cifra de negocios descendió un 3%, hasta 13.206 millones de euros, y las ventas de productos retrocedieron un 1,6%, mientras que el valor añadido aumentó un 6,6%, alcanzando los 2.424 millones. Los sectores manufactureros de tecnología media-alta continuaron concentrando la mayor parte del negocio, con el 96,2% de la facturación, aunque perdieron ligeramente peso frente a la alta tecnología.

Dentro de la alta tecnología, el comportamiento fue mayoritariamente positivo. La industria farmacéutica lideró el crecimiento, con un incremento del 22% en la cifra de negocios, hasta 267,7 millones de euros, y un fuerte aumento tanto de las ventas como del valor añadido. También avanzaron la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos y la industria aeronáutica y espacial, mientras que la fabricación de instrumentos y suministros médicos ganó empresas, facturación y valor añadido.

En la tecnología media-alta, la fabricación de material y equipo eléctrico, maquinaria y vehículos de motor siguió siendo el gran pilar del sector, al concentrar cerca del 90% de la cifra de negocios, aunque redujo ligeramente su facturación respecto a 2023. La industria química también registró un retroceso, con una caída tanto de la cifra de negocios como del valor añadido, perdiendo peso dentro del conjunto de la actividad manufacturera.

Los servicios de alta tecnología evolucionaron de forma positiva, con un aumento del número de establecimientos (3.614 a 4.571), de la facturación (de casi 3 millones a más de 3,1 millones) y del valor añadido, impulsados principalmente por las actividades de programación, consultoría, telecomunicaciones e informática. La excepción fue la rama de investigación y desarrollo (I+D), que, pese a aumentar de 414 a 705 establecimientos, redujo su cifra de negocios y pasó de generar 27,5 millones de euros de valor añadido en 2023 a registrar un saldo negativo de 2,4 millones en 2024.