Detectar baches, crear telescopios o silenciar drones: Galicia fortalece su músculo aeroespacial

Kreios Space y Lupeon en Nigrán, Aguia Analítica en Oleiros, Aeromedia e ITG Drone Solutions en A Coruña, Arzeos Aircraft en Silleda, Luxit en Ourense o Vig-Sec Drone en Lugo y Nigrán. Son algunos de los proyectos impulsados por la Business Factory Aero (BFAero), la aceleradora de la Consellería de Economía e Industria para favorecer el emprendimiento en el sector aeroespacial, en el que nuestro territorio cobra peso: esta misma semana, UARX anunció que aspira a ser la primera empresa de España en llegar a la Luna. Se ha consolidado en apenas seis años como uno de los principales instrumentos de apoyo a esta industria en España. Desde su puesta en marcha en 2019, ha respaldado 49 proyectos empresariales, de los cuales 15 son empresas de nueva creación, capaces de generar más de 310 empleos cualificados, un volumen de negocio acumulado de 28,6 millones de euros y unas inversiones en Galicia que alcanzan los 16 millones.

Esta iniciativa autonómica ha logrado atraer talento empresarial procedente de otros territorios y del extranjero. Varias de las empresas aceleradas decidieron trasladar su actividad a Galicia desde comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid o Castilla y León, así como desde países como Noruega, Portugal o Uruguay. Esa implantación se ha repartido por buena parte del territorio gallego.

Juan Manuel Pan Veiga (izq.) y Javier Losada Vázquez, fundadores de Aguia. / FdV

Uno de los ejemplos de éxito es Aguia Analítica Avanzada. La empresa nació a partir de una idea desarrollada en Madrid por los ingenieros aeroespaciales Juan Manuel Pan Veiga y Javier Losada Vázquez, ambos gallegos, que decidieron regresar para emprender tras ser seleccionados en la cuarta edición de la BFAero. «Montar una empresa en Galicia venía de lejos», explica Pan. Constituida en 2022 y con sede en Oleiros, la compañía ha completado los tres itinerarios de la aceleradora —incubación, aceleración y consolidación— y ya opera en condiciones reales con una plataforma propia de inspección de infraestructuras mediante drones e inteligencia artificial.

Su tecnología, denominada Smart Pavement Analytics (SPA), automatiza la evaluación de carreteras mediante visión artificial. Con drones, el sistema captura imágenes del pavimento, identifica grietas, baches y otros deterioros y genera informes automáticos que permiten calcular el índice de condición del pavimento (PCI) según un estándar técnico internacional, reduciendo tiempos y costes frente a las inspecciones tradicionales. «Planteamos un procedimiento para solucionar la inspección de infraestructuras. Analizamos imágenes con visión artificial en busca de defectos y creamos informes de manera automática», resume el cofundador.

Tras realizar en 2023 su primer proyecto piloto para la Xunta, la empresa ha ampliado su actividad a otras administraciones. En 2025, trabajó para la Comunidad de Madrid y las diputaciones de Guipúzcoa y Cádiz, además de desarrollar proyectos para clientes privados. Este año, ha llevado su tecnología a la inspección de una presa que abastece a Alcoa en San Cibrao y a la base aérea de Albacete. Su siguiente objetivo pasa por crecer fuera de España. «Nos estamos encontrando con que el mercado español es reacio a la innovación y hemos dado el paso de patentar la solución en Estados Unidos para tantear ese mercado», explica Pan, que reconoce que la compañía busca nuevos inversores para acelerar su expansión.

Miguel Ladrón de Cegama, segundo por la izquierda, CEO de Drone Silencer. / FdV

Otro de los proyectos que han encontrado en Galicia un lugar donde crecer es Drone Silencer. La empresa nació oficialmente en julio de 2025 impulsada por un equipo formado por emprendedores de origen español, polaco, italiano e irlandés. Tras ser seleccionada en la sexta edición de la BFAero, instaló un centro de trabajo en la Fundación CEL de Lugo y prepara ahora su traslado al polo aeroespacial de Porto do Molle, en Nigrán, donde abrirá un laboratorio de I+D especializado.

Su actividad se centra en resolver uno de los grandes desafíos de la industria de los drones: el ruido. La empresa desarrolla un sistema de cancelación activa de sonido capaz de reducir hasta cinco decibelios la emisión acústica de estos aparatos —su objetivo es llegar a 10 decibelios «cuando esté todo listo»—, además de sensores para detectar drones y una plataforma de gestión de su firma acústica orientada tanto a aplicaciones civiles como de defensa. «Amazon, Google o Manna Aero han tenido que cancelar operaciones logísticas con drones por las quejas vecinales a pesar de que cumplían la normativa», explica Miguel Ladrón de Cegama, uno de sus impulsores. El problema, añade, es que «la molestia percibida es mucho mayor» que la de otras fuentes de ruido con niveles similares.

La compañía trabaja actualmente con consultoría mientras ultima el lanzamiento comercial de sus primeros productos y busca financiación para continuar desarrollando la tecnología. Según Ladrón de Cegama, el tejido creado alrededor de la BFAero ha sido determinante para sus planes de crecimiento. «En el polo aeroespacial de Nigrán, se ha desarrollado un ecosistema bastante excitante y es un entorno muy favorable», apostilla. El vínculo con el territorio gallego ha ido más allá del ámbito empresarial. «He viajado muchas veces durante este último año y medio y me he enamorado de Galicia. Me veo viviendo en una casita en Vigo con un pequeño terreno y mirando a la ría», confiesa el emprendedor valenciano.

De izq. a dcha., Eduardo Ferrer Puig, CEO de Slimop Space; Armengol Torres, CTO; y Alejandro Santillán, CSO. / FdV

También procedente de fuera de la comunidad llegó Slimop Space, Premio Nacional de Industria ‘Bien hecho en España’ en la categoría de Emprendimiento Industrial. El galardón fue entregado por el Rey Felipe VI durante el VIII Congreso Nacional de Industria, celebrado en Bilbao en febrero. La empresa fue fundada en Barcelona en 2022 y, tras participar en otras aceleradoras, aterrizó en Galicia gracias a la sexta edición de la BFAero. Primero, abrió un centro de trabajo en la Fundación CEL de Lugo y, ahora, ultima su traslado a Porto do Molle, donde prevé inaugurar a comienzos de 2027 un laboratorio con sala blanca, instalaciones de optomecánica y oficinas para sus equipos de ingeniería. El crecimiento ya ha comenzado: este mismo mes, incorporará tres ingenieros, con lo que la plantilla pasará de cinco a ocho trabajadores.

Su CEO, Eduardo Ferrer, explica que la decisión de establecerse en Galicia fue consecuencia directa de su paso por la aceleradora: «La BFAero es un programa absolutamente de referencia en la industria espacial. Ese fue nuestro primer aterrizaje y, a partir de ahí, vimos que Galicia era una alternativa muy interesante para nuestro proyecto». La elección de Nigrán responde a las sinergias que ofrece el ecosistema empresarial del parque tecnológico. «La industria espacial es colaborativa y la proximidad con otras empresas nos permitirá impulsar proyectos conjuntos. Además, aquí tenemos acceso al talento de las universidades de Vigo y Santiago», destaca.

Slimop Space investiga y desarrolla una nueva generación de telescopios orbitales destinados a satélites de observación de la Tierra y comunicaciones ópticas. La empresa trabaja desde el desarrollo de nuevos materiales para fabricar los espejos hasta el diseño completo de los telescopios. «Hemos solicitado ya tres patentes que protegen dicha tecnología y hay una cuarta en preparación», apunta. El objetivo es disponer de un producto listo para el mercado tras una misión espacial prevista para 2028. «Estamos haciendo ciencia y desarrollando la nueva generación de telescopios para observar la Tierra», resume Ferrer, que aspira a convertir la futura planta gallega en «un centro de excelencia referente en óptica espacial».

El proyecto cuenta con el respaldo de distintas instituciones gallegas, un gesto que, según admite, también influyó en la decisión de asentarse en la comunidad: «Hemos tenido todo el apoyo institucional, y eso ayuda a tomar decisiones, tanto de la Xunta de Galicia, la Consellería de Economía, del Consorcio de la Zona Franca de Vigo como de otras».

Asegura que su proyecto «es ambicioso e internacional»: «Queremos ser los referentes mundiales en óptica espacial y eso conllevará abrir instalaciones y delegaciones en otros puntos del universo, ya que el mercado es muy grande».